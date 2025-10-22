Хватит давать деньги Зеленскому, это не украинский союз, а европейский, – депутат Европарламента

Евросоюз должен прекратить тратить сотни миллиардов евро на помощь Украине. Сосредоточиться нужно на проблемах стран-членов ЕС, ведь это не украинский, а Европейский союз.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Словакии Милан Урик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

