Хватит давать деньги Зеленскому, это не украинский союз, а европейский, – депутат Европарламента
Евросоюз должен прекратить тратить сотни миллиардов евро на помощь Украине. Сосредоточиться нужно на проблемах стран-членов ЕС, ведь это не украинский, а Европейский союз.
Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Словакии Милан Урик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Коллеги, вы серьёзно? Что вы хотите укрепить? Сколько ещё денег вы хотите отправить в Украину? Мы уже отправили им 50 миллиардов евро из текущего бюджета. В следующем бюджете планируется выделить ещё 100 миллиардов.
Затем мы получили десятки миллиардов в виде чрезвычайной помощи и сотни миллионов в виде военной помощи. Сколько еще денег? На сколько еще вы хотите увеличить эту сумму?
Вы всегда говорите об Украине. Мы почти никогда не говорим ни о чем другом, кроме как о деньгах для Украины. У нас есть государство-член Венгрия, страна, которая вносит свой вклад в наш бюджет. Вы блокируете их деньги, но Украине, которая не является членом ЕС, вы даете сотни миллиардов евро. Так что люди, которым нужна помощь с жильем, или молодые люди, которые хотят иметь будущее в Европе, не получают от вас денег.
Но вы продолжаете отправлять деньги Зеленскому. Это не украинский союз. Это Европейский союз. Мы должны сосредоточиться на европейских проблемах, европейских задачах. Украина пока не является членом ЕС и еще долго не будет. Поэтому нам нужно больше внимания выделять проблемам Евросоюза, проблемам наших граждан, а не чужим проблемам», – заявил Урик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: