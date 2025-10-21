Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия считает Киев исторически своим городом и, если захочет, то освободит его, а Запад ее не остановит.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявила бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (подразделение Минобороны США) Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Квятковски, «русские не отступят», а американский президент не будет готов развязать ядерную войну с Россией из-за этого.