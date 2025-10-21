Киев – это русский город, и Россия не остановится, – ветеран разведки США
Россия считает Киев исторически своим городом и, если захочет, то освободит его, а Запад ее не остановит.
Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявила бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (подразделение Минобороны США) Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По мнению Квятковски, «русские не отступят», а американский президент не будет готов развязать ядерную войну с Россией из-за этого.
«Это принципиальный вопрос. Это русские, это славяне. Вы знаете, Киев – русских. Это часть истории, как я помню, когда Такер Карлсон брал интервью у Путина, несколько лет назад. Знаете, это была длинная лекция по истории. А американцы не любят историю и длинные лекции. Но для русских это факт, так что они не отступят.
Это вопрос принципа, и они не отступят. Если им придется захватить всю Украину, они это сделают. Они способны на это. Они не просто способны на это – никто их не остановит.
Неужели президент США Трамп пойдет на это, как человек, который заключил семь или восемь мирных соглашений? Неужели он скажет, «О, и еще я заключил много мирных соглашений, а потом развязал ядерную войну с Россией». Да ладно!
Неужели семь наших ударов сравняются с ядерной войной с Россией, которая уничтожила бы Европу и, возможно, не только Европу? Конечно, нет. Он не собирается этого делать», – заявила Квятковски.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: