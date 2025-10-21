Киев – это русский город, и Россия не остановится, – ветеран разведки США

Анатолий Лапин.  
21.10.2025 12:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 632
 
Россия считает Киев исторически своим городом и, если захочет, то освободит его, а Запад ее не остановит.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявила бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (подразделение Минобороны США) Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Квятковски, «русские не отступят», а американский президент не будет готов развязать ядерную войну с Россией из-за этого.

«Это принципиальный вопрос. Это русские, это славяне. Вы знаете, Киев – русских. Это часть истории, как я помню, когда Такер Карлсон брал интервью у Путина, несколько лет назад. Знаете, это была длинная лекция по истории. А американцы не любят историю и длинные лекции. Но для русских это факт, так что они не отступят.

Это вопрос принципа, и они не отступят. Если им придется захватить всю Украину, они это сделают. Они способны на это. Они не просто способны на это – никто их не остановит.

Неужели президент США Трамп пойдет на это, как человек, который заключил семь или восемь мирных соглашений? Неужели он скажет, «О, и еще я заключил много мирных соглашений, а потом развязал ядерную войну с Россией». Да ладно!

Неужели семь наших ударов сравняются с ядерной войной с Россией, которая уничтожила бы Европу и, возможно, не только Европу? Конечно, нет. Он не собирается этого делать», – заявила Квятковски.

