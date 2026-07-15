Тревога в украинском эфире: «У России открылось серьезное окно возможностей – европейцы умывают руки»

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Нехватка противоракет к системам ПВО, способным сбивать баллистику, оборачивается для Украины долгосрочной проблемой.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий, напомнив, что последние удары показали, как украинская ПВО не смогла сбить ни одной баллистической ракеты, поинтересовался, можно ли считать, что у России открывается «окно возможностей».

«Так можно считать, честно говоря, они этим пользуются. Они сейчас наращивают мощности насколько возможно по комплектации и так далее. Наращивают мощности по выпуску баллистических ракет. И это проблема, потому что мы не можем собрать по всему миру столько необходимых ракет для того, чтобы оснастить те средства, которые у нас есть, уже были переданы, куплены, доставлены в Украину», – сказал Боровик.

Он отметил, что ситуацию может выправить реализация совместного с ЕС производства таких противоракет (проект «Фрея»), но признал, что «такие проекты реализуются годами».

Боровик рассказал, что общался с представителями западных компаний, которые не горят желанием позволить Киеву производить аналоги их продукции на украинских заводах по лицензии.