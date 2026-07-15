Тревога в украинском эфире: «У России открылось серьезное окно возможностей – европейцы умывают руки»
Нехватка противоракет к системам ПВО, способным сбивать баллистику, оборачивается для Украины долгосрочной проблемой.
Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий, напомнив, что последние удары показали, как украинская ПВО не смогла сбить ни одной баллистической ракеты, поинтересовался, можно ли считать, что у России открывается «окно возможностей».
«Так можно считать, честно говоря, они этим пользуются. Они сейчас наращивают мощности насколько возможно по комплектации и так далее. Наращивают мощности по выпуску баллистических ракет.
И это проблема, потому что мы не можем собрать по всему миру столько необходимых ракет для того, чтобы оснастить те средства, которые у нас есть, уже были переданы, куплены, доставлены в Украину», – сказал Боровик.
Он отметил, что ситуацию может выправить реализация совместного с ЕС производства таких противоракет (проект «Фрея»), но признал, что «такие проекты реализуются годами».
Боровик рассказал, что общался с представителями западных компаний, которые не горят желанием позволить Киеву производить аналоги их продукции на украинских заводах по лицензии.
«Под контролем нашим должно быть. Если, не дай бог, оно перестанет работать или будет какой-то брак, или украдется документация нашими врагами и конкурентами, Китаем, другими странами, это будет очень серьезный
удар по компании», – передает детали своих бесед Боровик.
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