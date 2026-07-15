Тревога в украинском эфире: «У России открылось серьезное окно возможностей – европейцы умывают руки»

Игорь Шкапа.  
15.07.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 868
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нехватка противоракет к системам ПВО, способным сбивать баллистику, оборачивается для Украины долгосрочной проблемой.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нехватка противоракет к системам ПВО, способным сбивать баллистику, оборачивается для Украины долгосрочной проблемой. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий, напомнив, что последние удары показали, как украинская ПВО не смогла сбить ни одной баллистической ракеты, поинтересовался, можно ли считать, что у России открывается «окно возможностей».

«Так можно считать, честно говоря, они этим пользуются. Они сейчас наращивают мощности насколько возможно по комплектации и так далее. Наращивают мощности по выпуску баллистических ракет.

И это проблема, потому что мы не можем собрать по всему миру столько необходимых ракет для того, чтобы оснастить те средства, которые у нас есть, уже были переданы, куплены, доставлены в Украину», – сказал Боровик.

Он отметил, что ситуацию может выправить реализация совместного с ЕС производства таких противоракет (проект «Фрея»), но признал, что «такие проекты реализуются годами».

Боровик рассказал, что общался с представителями западных компаний, которые не горят желанием позволить Киеву производить аналоги их продукции на украинских заводах по лицензии.

«Под контролем нашим должно быть. Если, не дай бог, оно перестанет работать или будет какой-то брак, или украдется документация нашими врагами и конкурентами, Китаем, другими странами, это будет очень серьезный
удар по компании», – передает детали своих бесед Боровик.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Тревога в украинском эфире: «У России открылось серьезное окно возможностей – европейцы умывают руки»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить