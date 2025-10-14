Киев стремительно движется к коммунальном коллапсу – даже без российских ударов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские удары мало чего добавляют к плачевному состоянию украинской тепловой инфраструктуры.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» завил украинский эксперт по вопросам энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он подчеркнул, что ежегодно в Киеве происходят аварии на тепловых сетях, а тысячи соответствующих объектов построены с нарушениями, которые усугубляют проблему, например, многие дома и офисы построены прямо над теплотрассами.

Ссылаясь на данные киевской администрации, он сообщил, что в 2019 – 2022 годах 600 километров труб в столице находилось в аварийном состоянии, а еще 800 нуждались в ремонте. За это время отремонтировали лишь небольшую часть.