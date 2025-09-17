Комбриг «Азова»: Сделаем вид, что идём на мир – и сразу начнём готовиться к войне

Игорь Шкапа.  
17.09.2025 17:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 210
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине крайне невыгодна заморозка конфликта, потому что второй раз российская армия не совершит тех ошибок, которые были допущены в 2022-м.

Об этом в эфире ТСН заявил командир 20-й бригады «Любарт» в составе корпуса «Азов» (запрещен в РФ) подполковник Вадим Крикун «Янки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У него поинтересовались относительно перспектив завершения войны, спросив, «договорнячок будет или нет».

«Я думаю, что если он даже будет, он будет фиктивный – и не окончится война. Возможно заморозится или спадет активность. Возможно, все сделают вид, что стоп, игра на паузе, но параллельно все будут готовиться. Я надеюсь, что мы в том числе. Я очень боюсь, что если заморозится, мы выдохнем и разойдемся по домам», – опасается нацист.

Второй раз, считает он, Россия одержит победу.

«Противник, откровенно, не дурак. Он умеет анализировать, делать правильные выводы. Второй раз он нам не подарит, чтобы мы сыграли на его ошибках. Поэтому, если даже будет мир на сегодняшний день, думаю, это долгая история, то он будет так ненадежен, ненадолго – и никто его не будет соблюдать», – надеется «азовец».

