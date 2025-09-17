Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине крайне невыгодна заморозка конфликта, потому что второй раз российская армия не совершит тех ошибок, которые были допущены в 2022-м.

Об этом в эфире ТСН заявил командир 20-й бригады «Любарт» в составе корпуса «Азов» (запрещен в РФ) подполковник Вадим Крикун «Янки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У него поинтересовались относительно перспектив завершения войны, спросив, «договорнячок будет или нет».

«Я думаю, что если он даже будет, он будет фиктивный – и не окончится война. Возможно заморозится или спадет активность. Возможно, все сделают вид, что стоп, игра на паузе, но параллельно все будут готовиться. Я надеюсь, что мы в том числе. Я очень боюсь, что если заморозится, мы выдохнем и разойдемся по домам», – опасается нацист.

Второй раз, считает он, Россия одержит победу.