Кризис в Белоруссии: Кто виноват и что делать?

13.08.2020, Минск, Артем Агафонов

Белоруссия переживает самый тяжелый политический кризис в истории своей независимости. Минск и многие белорусские города уже пятый день являются горячими точками со стрельбой, взрывами и столкновениями между силовиками и протестующими. И, похоже, это только первая фаза кризиса, который может оказаться фатальной для белорусской государственности вообще.

Кто виноват в этом кризисе и что делать? Давайте разберемся по порядку.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В первую очередь, виновата белорусская власть и лично Лукашенко. Хотя бы потому, что он – авторитарный правитель, правящий уже 26 лет и все это время жестко контролирующий все, что происходит в стране чуть ли не в режиме ручного управления. А такой контроль подразумевает и персональную ответственность.

В последнее время белорусский правитель мало соответствовал насаждаемому пропагандой образу мудрого и строгого, но справедливого «Батьки». Его решения часто были импульсивными, нелогичными и не соответствующими масштабу проблем. Он много и по-крупному ошибался – искал альтернативную нефть в ущерб экономике, не слишком адекватно реагировал на коронавирус, устроил самую грязную избирательную кампанию в белорусской истории, из которой выбил всех сильных конкурентов.

Самой крупной и стратегической его ошибкой стала попытка разрыва с Россией. Он видел угрозу на Востоке, но прозевал гораздо более серьезную угрозу с Запада. Именно эта ошибка стала решающей сразу после выборов.

Лукашенко, его окружение и пропаганда в течение всей избирательной кампании пугали избирателей российским вмешательством в выборы, кукловодами, стоящими за альтернативными кандидатами, а напоследок – и вовсе дикий случай с российскими «боевиками», задержанными под Минском. Их обвиняли в организации массовых беспорядков и чуть ли не в подготовке госпереворота. Электорат пугали тем, что где-то ждут своего часа еще 170 «боевиков».

Выборы прошли, беспорядки идут до сих пор, но никаких «вагнеровцев», специализирующихся, как рассказывала белорусская пропаганда, на снайперском и подрывном деле, во время беспорядков никто в глаза не видел. Пара субтильных парней с российскими паспортами, которых показали по белорусскому телевидению, как провокаторов беспорядков, на роль «руки Москвы» не годятся категорически – они оказались активистами «Открытой России» Ходорковского.

Внешнее вмешательство имело место, но оно пришло с другой стороны. Украинские боевики поддержать белорусский майдан приезжали точно. И Мосийчук, один из их лидеров, открыто это признавал. А одну из самых важных ролей в этих событиях сыграли телеграмм-каналы Nexta и Nexta.live, суммарная аудитория которых за время протестов приблизилась к 2,5 миллионам пользователей. Это чудовищная цифра для страны, чье население не дотягивает до 9,5 миллионов.

Именно на этих каналах давались самые оперативные, но очень тенденциозные новости с протестов, шли призывы бить силовиков, объявлялись точки сбора и формы протеста. Лицом каналов является 22-летний блогер белорусского происхождения Степан Путило, живущий в Варшаве, но поверить в то, что штабом «революции» является этот смазливый мальчик, может только очень наивный человек.

Судя по размаху деятельности, за ним стоит целый штат, работающий под контролем польских властей и спецслужб. А претензии Польши на Белоруссию известны хорошо – фантомные боли «крэсов усходних» еще не утихли, да и сейчас в Варшаве открыто говорят о необходимости втягивания Белоруссии в свою сферу влияния и уже не прочь влезть в белорусскую политику, навязав свой сценарий урегулирования. А где Украина и Польша – там и США, чей госсекретарь Майкл Помпео уже заявил о необходимости перевыборов.

А теперь – что делать. Просто задавить протесты и наслаждаться победой было бы ошибкой. Республику раскачали серьезно. И такой подход не решит противоречий, только усугубив их.

Сохранится раскол в обществе, и взаимная ненависть его разных частей будет только нарастать. И рано или поздно рванет вновь. Нам нужна стратегия национального примирения. Мы будем благодарны, если в союзной нам России встретим поддержку этой стратегии, но это должна быть именно белорусская стратегия.

Начать нужно с диалога. Я рад, что две крупные парламентские партии – Республиканская партия труда и справедливости и Либерально-демократическая партия выступили с инициативами такого диалога, и надеюсь, что к нему присоединятся и другие политические силы. Важную роль в этом мог бы сыграть парламент, проявив, наконец, самостоятельность. Робкие предпосылки к этому я вижу уже сейчас. Нужно забыть старые обиды и отказаться от мести. Это будет непростое, но необходимое для мира в стране решение.

А дальше, нужен новый созидательный проект, который объединит и примирит общество. Таким проектом может стать конституционная реформа. Новую Конституцию, в которой будет реальное разделение властей, перераспределение президентских полномочий в пользу правительства и парламента, сильное местное самоуправление, давно обещает Лукашенко.

Этого же хочет большая часть общества. Но конституционная реформа должна быть не кулуарной, как сейчас, когда проект Основного закона разрабатывается втайне от избирателей, а открытой, с созданием Конституционной Ассамблеи, широким общественным диалогом. Это даст обществу надежду на перемены к лучшему. Ведь именно от безнадеги многие голосовали за абсолютно никакую Тихановскую и шли за нее на баррикады.

Кроме конституционной реформы должна быть и реформа избирательного законодательства. Ведь именно непрозрачное голосование с сомнительными результатами стало главным раздражителем, выведшим людей на улицы. Цифры были фантастическими, а проверить их не давали никакой возможности. Новое голосование должно быть прозрачным и свободным. Выбор должен делаться бюллетенями, а не дубинками и «коктейлем Молотова».

А потом – референдум по новой Конституции, парламентские и президентские выборы. Мы – за перемены, но перемены должны быть эволюционными и созидательными, а не революционными и разрушительными.