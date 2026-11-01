«Партия войны в Киеве бесится» – Мосийчук об опасности новых терактов в Москве

Вадим Москаленко.  
02.11.2026 00:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Официальный Киев совершенно не оправдывает тот факт, что за украинскими терактами в России стоят заказчики стран-глобалистов.

Об этом в эфире видеоканала «Маяк UA» заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбатов Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальный Киев совершенно не оправдывает тот факт, что за украинскими терактами в России стоят...

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Он прокомментировал вчерашнее заявление ФСБ, которая сообщила о получении информации от США о подготовке теракта в московском музее-заповеднике «Царицыно».

«Кто-то очень серьёзно играет против мирных ставок. Тем более, Трамп сделал заявление, что мир уже близок, подписание соглашения близко. Я думаю, что есть заинтересанты среди глобалистов, элит – в странах, которые воюют, в Украине и в России. Есть заинтересанты, чтобы война продолжалась. Ну, мы об этом не раз говорили. Причины разные, заинтересанты [одни]», – сказал Мосийчук.

Ведущий отметил, что как ни прокручивая ситуацию, «в любом случае тень ложится на Украину».

«Есть ли заинтересанты в продолжении войны и в срыве любых мирных договорённостей в Украине? Во всех странах есть. В Украине есть. В странах-глобалистах. Есть ли в России – которых можно использовать для того же теракта, и там есть. Это серьёзные моменты, и не реагировать на них нельзя. Тут очень интересно идёт спайка сейчас.

И я надеюсь, что мы услышим от американцев, после отработки, услышим всё же – кто? Потому что это очень и очень важно для понимания нашего, в том числе, украинского вопроса.

Если это заинтересанты с Киева, мы должны об этом знать. Люди должны знать, насколько партия войны бесится. Если их используют глобалисты, это их не оправдывает», – рассуждал в ответ националист.

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