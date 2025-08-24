Лавров: Путин готов подписать договор с президентом Украины, а не клоуном

Михаил Рябов.  
24.08.2025 18:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1240
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Глава МИД РФ Сергей Лавров заметно ужесточил риторику по поводу настойчивых требований Украины организовать встречу киевского диктатора Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

По его словам, возможность попиариться никто Зеленскому не собирается предоставлять, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заметно ужесточил риторику по поводу настойчивых требований Украины организовать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров.

Он четко заявлял, что никто не может ему запретить вступить в НАТО, что опять же совершенно противоречит словам президента Трампа.

Были и другие моменты. Он также утверждал, что не собирается восстанавливать права русскоязычного населения и отменять законы, принятые с 2019 года, задолго до специальной военной операции.

Украинский парламент принял ряд законов, запрещающих русский язык, уничтожающих русскую культуру, образование, СМИ на русском языке и каноническую УПЦ. Он сказал, что ему наплевать на то, что вы там говорите и что там, по мнению президента США Трампа, должно стать частью решения, но он готов встретиться. А для чего?

Так что, если мы все будем сосредоточены на каком-то воображаемом эффекте, то таким занимается не дипломатия, такое обычно с удовольствием делают шоумены. Повторю, президент России Путин ясно заявил, что он готов к встрече при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня», – сказал Лавров.

Он добавил, что Зеленский не является легитимным:

«Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Зеленский таковым на данный момент не является».

Обозреватель Андрей Гусий так расшифровывает слова Лаврова:

«Договариваться мы по базовым позициям будем с Зеленским, но – подписывать документы с президентом Украины. Интересно, что эта мысль озвучена после встречи президента России Владимира Путина с Трампом на Аляске. Получается, тема выборов главы Украины была в повестке встречи лидеров России и США».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что можно обойтись и без выборов на Украине:

«Eсть генералы ВСУ, наконец. Капитуляцию Германии в 1945, напомню, подписывал вовсе не Гитлер, а представители Вермахта».

Бывший подельник Зеленского – ныне брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский полагает, что Кремль никуда не спешит:

«И власть, и фронт Зеленского – держатся на соплях. Вернее, на говне и палках. А так как говна и палок – много, Путин ждет, какая из них надломится первой».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить