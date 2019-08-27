«Макарыч, кончай бухать» – в Москве беспокоятся за здоровье и жизнь Кравчука

27.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Первому украинскому президенту Леониду Кравчуку следует перестать злоупотреблять алкоголем и спать с пистолетом на тумбочке – добром это не кончится.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главред российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается опасений Кравчука, что он с пистолетом спит в тумбочке и будет обороняться от коварных москалей. Хочется сказать: Макарыч, кончай бухать. В конце концов, День независимости отметил, но зачем пьяный бред бывшему государственному мужу, первому секретарю ЦК Компартии Украины выдавать в прямой эфир. Москали будут его выкрадывать. Кому он нужен?

А что касается пистолета, был такой известный украинский пропагандист Тымчук. Тоже все ждал нашествия москалей, рассказывал нам, а потом во время чистки взял и застрелился, по официальной версии покончил жизнь самоубийством в процессе чистки личного оружия. Вот надо чтобы Макарыч Кравчук тоже побеспокоился, пожилой уже человек, а все лезет туда», – отметил Коротченко.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил в одном из интервью, что не чувствует себя в безопасности, поэтому ложится спать с пистолетом.

«Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя – я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает», – сказал он.

Также первый президент Украины пообещал убивать на пороге каждого, кто придёт в его дом.