Мерц: Мы все очень надеемся, что Трамп на Аляске «пробьёт» Путина

13.08.2025 20:22
  Берлин
Европа будет с надеждой смотреть на встречу президентов России и США на Аляске.

Об этом в Берлине заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, мы сегодня говорили о перемирии. Разумеется, президент Трамп сказал, что это один из его приоритетов в разговоре в пятницу с президентом Путиным. И я очень надеюсь на то, что будет достигнута какая-то договорённость.

Потому что до сих пор все разговоры, которые велись с Путиным на протяжении последних 3,5 лет, заканчивались только тем, что он усиливал военное присутствие, усиливал атаки. Поэтому все эти разговоры ничего не принесли. Мы исходим из того, что президент Трамп попробует это пробить», – вещал Мерц.

