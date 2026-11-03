Мне надоела роль посредника! – Лукашенко
Запад не даст денег на восстановление Украины. Помогут только Россия и Белоруссии. Договариваться нужно напрямую в Минске.
Об этом на конференции в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы вовлечены в этот украинский конфликт, наши интересы в этих мирных переговорах очень серьезные. Приходите – будем разговаривать безо всякого посредничества. Мне это посредничество вот здесь уже…
Я не хочу играть эту роль посредника, тем более, что наши интересы в этих переговорах приличные. Особенно, понимая перспективу, что Украину надо восстанавливать – никакой Запад Украину восстанавливать не будет.
Украинцы должны понимать, что мы, россияне и они вынуждены будем восстановить Украину и сделать все, чтобы народы об этом (о конфликте, – авт.) забыли», – заявил Лукашенко.
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