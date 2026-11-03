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Запад не даст денег на восстановление Украины. Помогут только Россия и Белоруссии. Договариваться нужно напрямую в Минске.

Об этом на конференции в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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