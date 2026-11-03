Мне надоела роль посредника! – Лукашенко

Анатолий Лапин.  
03.11.2026 15:14
  (Мск) , Минск
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Запад не даст денег на восстановление Украины. Помогут только  Россия и Белоруссии. Договариваться нужно напрямую в Минске.

Об этом на конференции в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы вовлечены в этот украинский конфликт, наши интересы в этих мирных переговорах очень серьезные. Приходите – будем разговаривать безо всякого посредничества. Мне это посредничество вот здесь уже…

Я не хочу играть эту роль посредника, тем более, что наши интересы в этих переговорах приличные. Особенно, понимая перспективу, что Украину надо восстанавливать – никакой Запад Украину восстанавливать не будет.

Украинцы должны понимать, что мы, россияне и они вынуждены будем восстановить Украину и сделать все, чтобы народы об этом (о конфликте, – авт.) забыли», – заявил Лукашенко.

 

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