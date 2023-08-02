«Москвичей не испугать»: Карасев объяснил атаки дронов неудачами ВСУ на фронте

Анатолий Лапин.  
02.08.2023 14:19
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Ударами дронов по бизнес-центрам в Москве Украина ищет дыры в ПВО, чтобы поразить более серьезные объекты. Кроме того, это позволяет ей получить медийный эффект, чтобы затмить провалы на фронте.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ударами дронов по бизнес-центрам в Москве Украина ищет дыры в ПВО, чтобы поразить более...

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По словам Карасева, между тем, вопросы о том, что дальше будет происходить на фронте, уже возникают даже у высших офицеров ВСУ.

«Если говорить о военном значении, то, может быть, это проверка дыр в ПВО Москвы или противоракетной обороне Москвы для того, чтобы потом найти бреши, чтобы ударить по каким-то более серьезным целям. А так не сказал бы, что это напугает москвичей.

Москву не испугаешь, потому что она прошла, особенно в конце 90-х, начале 2000-х годов, период терактов в метро, когда была Первая и Вторая чеченская война. Цель – отвлекающая, медийная, а, во-вторых, духоподъемная. Я посмотрел телевизионный контент Украины сегодня – почти все пишут, как доблестно мы бьем беспилотниками по Москва-Сити, и как-то на второй план уходят проблемы на фронте, а их очень много. Даже уже офицеры, командиры батальонов, полковники начинают писать: а что дальше?», – заявил Карасев.

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