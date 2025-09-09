«Мы забыли, что такое отдых» – офицер ВСУ жалуется на круглосуточные атаки русских

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинской армии настолько не хватает людей, что находящиеся на передовой вынуждены сражаться круглосуточно.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир роты БПЛА 63 ОМБр ВСУ Сергей Тимофейко с позывным «Кинг», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последнее время продвижение русских очень ощутимо, потому что количество вражеской пехоты, которая пролазит по Серебрянскому лесу, увеличилось в несколько раз. Враг подтянул неплохие пехотные резервы. Круглосуточно днём и ночью происходят попытки проникновения этих групп между нашими позициями, заходят нам в тыл. Количественный перевес врага сказывается, и мы видим это на карте», – сказал ВСУшник.