«Мы забыли, что такое отдых» – офицер ВСУ жалуется на круглосуточные атаки русских
Украинской армии настолько не хватает людей, что находящиеся на передовой вынуждены сражаться круглосуточно.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир роты БПЛА 63 ОМБр ВСУ Сергей Тимофейко с позывным «Кинг», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В последнее время продвижение русских очень ощутимо, потому что количество вражеской пехоты, которая пролазит по Серебрянскому лесу, увеличилось в несколько раз. Враг подтянул неплохие пехотные резервы.
Круглосуточно днём и ночью происходят попытки проникновения этих групп между нашими позициями, заходят нам в тыл. Количественный перевес врага сказывается, и мы видим это на карте», – сказал ВСУшник.
«Враг всегда доминировал по количеству пехоты, а теперь он в несколько раз наращивает усилия по атаке дронами. На одном только нашем направлении российские подразделении имеют 30-40 экипажей БПЛА, и собираются увеличить до 70-80 экипажей.
Соответственно, страдает наша логистика, нам приходится создавать мобильные огневые точки, а для этого нужны люди, которых катастрофически не хватает. Последствия сорванной мобилизации ощущаются в масштабах государства.
У меня не осталось ни одного человека, который с гражданской жизни ещё помнит слово выходной», – резюмировал Тимофейко.
