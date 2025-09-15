На Украине установилась опасная форма майданократии – киевский академик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Майданы якобы представляют собой форму демократии, но при этом они опасны для Украины.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко заявила директора Института демографии НАН Украины академик Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Социолог считает, что на Украине «выстроилась очень специфическая, но очень устойчивая форма демократии, которая заставляет власть прислушиваться к нам».

Впрочем, далее она дает понять, что под демократией понимает власть толпы, приведя в пример путч майданщиков в 2014 году. При этом говорит, что эта форма «демократии» несет в себе угрозы, поскольку она «может перейти в охлократию».

«Я бы назвал это майданократия. Потому что охлократией здесь, конечно, не пахнет, а вот майданократия – точно, это опасная штука», – в свою очередь заметил иноагент Яковенко.

Его собеседница согласилась, подчеркнув, что власти надо мониторить общественное мнение, чтобы не провоцировать майданы.

«Потому что на самом деле Майданы – это очень опасная штука, особенно во время войны, равно как всякие забастовки и всё прочее. Не то время, мне кажется, что вот с этим надо пытаться как-то бороться», – считает академик.

По ее словам, на Украине не будет такой демократии, как, например, в Британии, поскольку здесь другие исторические традиции.

При этом говорит, что ей очень понравился термин «майданократия».

«Я его (термин) искала и никак не могла придумать», – заявила Либанова.

На что Яковенко снисходительно ответил: