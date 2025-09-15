На Украине установилась опасная форма майданократии – киевский академик

Игорь Шкапа.  
15.09.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 464
 
Дзен, Идиотизм, Майдан, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Майданы якобы представляют собой форму демократии, но при этом они опасны для Украины.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко заявила директора Института демографии НАН Украины академик Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Майданы якобы представляют собой форму демократии, но при этом они опасны для Украины. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Социолог считает, что на Украине «выстроилась очень специфическая, но очень устойчивая форма демократии, которая заставляет власть прислушиваться к нам».

Впрочем, далее она дает понять, что под демократией понимает власть толпы, приведя в пример путч майданщиков в 2014 году. При этом говорит, что эта форма «демократии» несет в себе угрозы, поскольку она «может перейти в охлократию».

«Я бы назвал это майданократия. Потому что охлократией здесь, конечно, не пахнет, а вот майданократия – точно, это опасная штука», – в свою очередь заметил иноагент Яковенко.

Его собеседница согласилась, подчеркнув, что власти надо мониторить общественное мнение, чтобы не провоцировать майданы.

«Потому что на самом деле Майданы – это очень опасная штука, особенно во время войны, равно как всякие забастовки и всё прочее. Не то время, мне кажется, что вот с этим надо пытаться как-то бороться», – считает академик.

По ее словам, на Украине не будет такой демократии, как, например, в Британии, поскольку здесь другие исторические традиции.

При этом говорит, что ей очень понравился термин «майданократия».

«Я его (термин) искала и никак не могла придумать», – заявила Либанова.

На что Яковенко снисходительно ответил:

«Дарю».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить