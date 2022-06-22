На Украину без предупреждения нагрянул генпрокурор США

22.06.2022  08:49 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 1768
 
Дзен, Киев, Колониальная демократия, Политика, Скандал, Спецслужбы, США, Украина
Новости Украины

Генпрокурор США Меррик Гарланд совершил не анонсированный ранее визит на Украину.

Об этом сообщил в Twitter директор по связям с общественностью Министерства юстиции США Энтони Коли.

Генпрокурор США Меррик Гарланд совершил не анонсированный ранее визит на Украину. Об этом сообщил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В ходе необъявленной поездки генеральный прокурор Меррик Гарланд посетил Украину и подтвердил приверженность США оказанию помощи в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям и зверствам», — написал Коли в своем Twitter, опубликовав соответствующее видео.

На видео Гарланд общается с журналистами в компании Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.


В общении с прессой генпрокурор США заявил, что «ответственным за российские зверства в Украине будет негде спрятаться».

Украинскую «турпоездку» очередного американского чиновника из администрации Байдена прокомментировал российский политолог-американист Малек Дудаков.

«Очевидно, это попытка как-то заранее отреагировать на готовящиеся трибуналы для украинских военных и иностранных наёмников в ДНР», – пишет эксперт в своем блоге.

По мнению Дудакова, эта внешнеполитическая миссия легла на плечи Гарланда в самое неудобное время.

«Сейчас он находится под перекрёстным огнём критики. Генпрокурора США обвиняют в том, что он выгораживает своего босса – и отказывается назначать спецпрокурора для расследования похождений Хантера Байдена. Минюст США недавно уличили в организации слежки минимум за тремя миллионами американцев без решения суда. Большой резонанс вызвали  угрозы со стороны Гарланда в адрес родителей, которые возмущаются преподаванием «расовой теории» в школах.

Всё это сильно подмочило репутацию Минюста. После ноябрьских выборов республиканцы получат большинство в Конгрессе – и запустят расследования в отношении самого Гарланда. Вполне вероятно, что Байдена вынудят отправить его в отставку. На фоне этих дрязг Минюсту США станет совсем не до Украины. Тут бы своей головы не лишиться за исполнение политического заказа Демпартии против инакомыслящих», – прогнозирует эксперт-американист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть