На Украину без предупреждения нагрянул генпрокурор США

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Новости Украины

Генпрокурор США Меррик Гарланд совершил не анонсированный ранее визит на Украину.

Об этом сообщил в Twitter директор по связям с общественностью Министерства юстиции США Энтони Коли.

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«В ходе необъявленной поездки генеральный прокурор Меррик Гарланд посетил Украину и подтвердил приверженность США оказанию помощи в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям и зверствам», — написал Коли в своем Twitter, опубликовав соответствующее видео.

На видео Гарланд общается с журналистами в компании Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV — Anthony Coley (@AnthonyColeyDOJ) June 21, 2022





В общении с прессой генпрокурор США заявил, что «ответственным за российские зверства в Украине будет негде спрятаться».

Украинскую «турпоездку» очередного американского чиновника из администрации Байдена прокомментировал российский политолог-американист Малек Дудаков.

«Очевидно, это попытка как-то заранее отреагировать на готовящиеся трибуналы для украинских военных и иностранных наёмников в ДНР», – пишет эксперт в своем блоге.

По мнению Дудакова, эта внешнеполитическая миссия легла на плечи Гарланда в самое неудобное время.

«Сейчас он находится под перекрёстным огнём критики. Генпрокурора США обвиняют в том, что он выгораживает своего босса – и отказывается назначать спецпрокурора для расследования похождений Хантера Байдена. Минюст США недавно уличили в организации слежки минимум за тремя миллионами американцев без решения суда. Большой резонанс вызвали угрозы со стороны Гарланда в адрес родителей, которые возмущаются преподаванием «расовой теории» в школах. Всё это сильно подмочило репутацию Минюста. После ноябрьских выборов республиканцы получат большинство в Конгрессе – и запустят расследования в отношении самого Гарланда. Вполне вероятно, что Байдена вынудят отправить его в отставку. На фоне этих дрязг Минюсту США станет совсем не до Украины. Тут бы своей головы не лишиться за исполнение политического заказа Демпартии против инакомыслящих», – прогнозирует эксперт-американист.