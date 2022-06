На Украину без предупреждения нагрянул генпрокурор США

Генпрокурор США Меррик Гарланд совершил не анонсированный ранее визит на Украину.

Об этом сообщил в Twitter директор по связям с общественностью Министерства юстиции США Энтони Коли.

На видео Гарланд общается с журналистами в компании Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV

— Anthony Coley (@AnthonyColeyDOJ) June 21, 2022