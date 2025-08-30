Нацист Стерненко очкует после убийства Парубия

Игорь Шкапа.  
30.08.2025 16:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 365
 
Дзен, Политические убийства, Украина


Сегодняшнее убийство экс-спикера Верховной рады и коменданта майдана Андрея Парубия – якобы дело рук российских спецслужб.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил печально известный неонацист Сергей Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я в этом уверен на 100% – это убийство, заказанное российскими спецслужбами», – заявил Стерненко.

Он уверяет, что убитый якобы был важен для русских с символической точки зрения как один из лидеров майдана. Кроме того, нацист напомнил, что Парубий приезжал в Одессу и оказывал помощь в противостоянии куликовцам, которых живьем сожгли в Доме профсоюзов.

Пожаловался Стерненко, что «русские убивают иногда наших военнослужащих в тылу», призвав ВСУшников к осторожности.

«Я могу порекомендовать определить в первую очередь свои красные зоны. Красные зоны – это места, где вы чаще всего или гарантированно бываете. Места, где вы проживаете или где бываете на работе», – предупредил русофоб.

Вдобавок он посоветовал военным не выходить без надобности на улицу самим.

«Каждый сегодня под угрозой. Тыла у нас нет. Нет безопасного места, к сожалению, сегодня в Украине. Но это касается не только пребывания на территории Украины, это касается и пребывания за границей», – дрейфит Стерненко.

