Нацист Стерненко очкует после убийства Парубия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодняшнее убийство экс-спикера Верховной рады и коменданта майдана Андрея Парубия – якобы дело рук российских спецслужб.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил печально известный неонацист Сергей Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я в этом уверен на 100% – это убийство, заказанное российскими спецслужбами», – заявил Стерненко.

Он уверяет, что убитый якобы был важен для русских с символической точки зрения как один из лидеров майдана. Кроме того, нацист напомнил, что Парубий приезжал в Одессу и оказывал помощь в противостоянии куликовцам, которых живьем сожгли в Доме профсоюзов.

Пожаловался Стерненко, что «русские убивают иногда наших военнослужащих в тылу», призвав ВСУшников к осторожности.

«Я могу порекомендовать определить в первую очередь свои красные зоны. Красные зоны – это места, где вы чаще всего или гарантированно бываете. Места, где вы проживаете или где бываете на работе», – предупредил русофоб.

Вдобавок он посоветовал военным не выходить без надобности на улицу самим.