Собачья свадьба нацистов на суде Стерненко: Смотрины для Сороса

13.06.2020, Киев, Александр Александровский

Последний рабочий день недели на Украине ознаменовался громким судебным процессом – в Киеве избиралась мера пресечения нацисту Сергею Стерненко, экс-главарю «Правого сектора» в Одессе, который, ведя трансляцию в прямом эфире, убил человека, зарезав его ножом. Однако остался безнаказанным – считается, что благодаря заступничеству СБУ, тайным агентом которой был «правосек», травивший неугодных режиму «ватников».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На судебном заседании убийца демонстративно «рамсил», устраивал откровенный цирк, рассчитанный на собравшуюся публику и на более широкую трансляцию. У Стерненко и его фан-группы была явная установка: показать всем, как отморозки под видом «гражданского общества» доминируют над правосудием.

Можно сказать, что у нас на глазах, в онлайн-трансляциях отшлифовывается методичка для всего свидомого «соросятника», что нужно предпринимать «активистам», чтобы «нагнуть» всех пытающихся привлечь их к ответственности за нарушение законов.

Под Шевченковским судом и внутри него прокачиваются новые возможности для майданной пены, стремящейся под видом гражданского активизма оформиться в особую страту. На этой «испытательной площадке» уже намечаются новые политические конфигурации.

Такое ощущение, что объявлены смотрины радикалам и «общественникам», которые достойны будут внимания дедушки Сороса. Еще и предстоит кастинг на освоение той политической ниши, которую профукал певец ртом Вакарчук, не оправдавший высокого доверия.

Обратим внимание на депутатскую группу поддержки Стерненко, прибывшую с Шевченковский суд. Это «слуги народа» Алексей Жмеренецкий, Гео Лерос и Дмитрий Гурин, Кира Рудык из вакарчуковского «Голоса», Яна Зинкевич из порошенковской «Европейской Солидарности» и т.п. Добавим сюда одиозного Владимира Омеляна (был министром инфраструктуры при Порошенко) и скандально известного Максима Нефедова (был главой таможни при Зеленском и бесславно покинул эту жирную должность).

Все эти политические отбросы не скрывают своих стремлений: закрепить за активистом-майдауном святое право зарезать любого прохожего, которого он посчитал унтерменшем.

Упомянутая группа поддержки — собачья свадьба порохоботов, соросят и оскандалившихся зелеботов. И на этой собачьей свадьбе отморозок Стерненко чувствовал себя тамадой. Он бегал из зала суда на улицу, дирижировал толпой. Суд позволял ему бычить.

Стерненко выдвигал ультиматумы суду. Его защита постоянно тянула время. То зал судебных заседаний маленький. То судья Бугиль не устраивает, потому что он во время майдана судил упоротого активиста-нациста Дзиндзю.

Отвод судье не прошел. Это логично. Преступников среди «активистов» майдана было больше, чем судей в стране, а, тем более, в столице. И потом — что за идиотская постановка вопроса: судил одного «активиста», поэтому не может судить другого активиста-убийцу?!

Стерненко продолжал тамадить перед толпой: «Если нам не предоставят другой зал и вас туда не пропустят, я выйду к вам и туда без вас не вернусь!». Забыл только добавить: «Я не вижу ваши руки!».

А защита Стерненко откровенно превращала судебное заседание в шоу политических фриков — поручителей и свидетелей, озаботившихся оправданием крови и обелением убийцы.

Фан-группа обвиняемого и на улице, и в суде задала идиотский ритм начавшемуся процессу.

Когда упоротый сторонник Стерненко под музыку размахивал зажженным файером, казалось, что сейчас и бывший глава таможни Нефедов повторит свой коронный номер из порно-шоу столичного ночного клуба, исполнит что-нибудь в стиле БДСМ.

Когда в кадрах мелькнул скандально известный нацик Алексей Цымбалюк, игравший главную роль в «убийстве Аркадия Бабченко», кто-то подумал, что сейчас он еще отметится и «убийством Сергея Стерненко кровавой гэбней». Но Цымбалюк ограничился тем, что швырнул петарду кому-то под ноги.

И тут же недавняя «жертва путинского режима», крымский нацик Владимир Балух (был арестован за незаконное хранение боеприпасов, потом обменяли на нормальных людей, сидевших в украинских тюрьмах за инакомыслие) завопил: «Эта шариевская мерзость бросала под ноги журналистам петарду!».

Сторонники убийцы нападали на журналиста Шарий.net. Полиция уводила журналиста с места, где он выполнял свои профессиональные обязанности. Его коллега задавал правоохранителям вопрос: «Кто-то из вас понимает, что там надо нас защищать, а не здесь выводить?». Вопрос оставался без ответа.

Разогревшаяся толпа потом переключилась с избиения журналистов на полицейских. Сторонники Стерненко лезли в драку с правоохранителями, в ходе потасовок успешно унижая их…

Вся толпа уже записалась в «поручители» Стерненко и рвалась в зал суда. Потасовки с полицией входили в обязательную программу собачьей свадьбы.

Сергей Филимонов, бывший активист Нацкорпуса, побивший горшки с Билецким и топящий за Стерненко, написал в Фейсбуке из-под Шевченковского суда: «Мусора перепуганы. Полицейские на нашей стороне. Украинец имеет право на самозащиту». Скорее всего, полицейские под зданием суда действительно поделились на тех, кто подмахивал нацикам и занимался отловом неугодных журналистов, и тех, кто пытался обеспечивать порядок.

Но даже наличие лояльных к Стерненко полицаев не устраивало убийцу. Он кричал перед толпой: «Аваков — е…ый черт!». У нас нет желания спорить с этим заявлением. Но есть непонятки. В четверг Стерненко заявлял, что его «зае..ли» в СБУ. А в пятницу утверждает, что кто-то это проделал с чертом Аваковым. По какому графику у них это происходит? Когда и как меняются? Почему не берут с собой отставного таможенника Нефедова? Эпохальное видео из ночного клуба показало, что ему очень хочется поучаствовать.

Возможно полицейским, с которыми только что дрались активисты, понравилась характеристика, которую дал Стерненко главе МВД, и они с радостным облегчением пропустили в зал суда упоротых сторонников убийцы. Высокие отношения.

Потом еще адвокаты Стерненко ходатайствовали о невозможности рассматривать в суде некоторые документы, поскольку в них есть фрагменты на русском языке. Убийца подхватывал: язык страны-агрессора нарушает его права на защиту!

Вся эта цирковая программа была задана изначально следствием, которое ходатайствовало о мягкой мере пресечения для убийцы — всего лишь о круглосуточном аресте. Поэтому защита ходатайствовала о еще более мягкой мере пресечения — личном поручительстве. А компания депутатов-поручителей выступала в суде весь вечер, отмазывая одесского отморозка.

Если бы следствие, как положено, потребовало для убийцы взятия под стражу, то стороне защиты уже за счастье было бы добиться хотя бы круглосуточного ареста.

Стесняюсь предположить, что было бы, если б следствие дало слабину еще больше и начало бы торги сразу с возможности личного поручительства. Тогда, наверное, сторона защиты ходатайствовал бы о том, что немедленно наградить Стерненко и предоставить ему секс, наркотики и прочие удовольствия.

Итогом пятничного судебного заседания стал его перенос на понедельник. Стерненко покинул здание суда по-прежнему в статусе вольного тамады собачьей свадьбы.

А мы еще раз посмотрим отстраненно на эту случку политиков из разных партий под «знаменем Стерненко».

Уже несколько месяцев ходят разговоры о создании нового политического проекта с участием бывшего Генпрокурора Рябошапки, несостоявшегося террориста Сенцова, экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун и, возможно, Максима Нефедова и самого Стерненко.

Супрун в своем паблике активно топит за Стерненко. Рябошапка шел на должностное преступление ради Стерненко. Нефедов поддерживает Стерненко в суде. Там же проявилась и группа народных депутатов из разных фракций. Чем не новая сборная от дедушки Сороса?

А обратим внимание, какие «толерантные» песни стал петь еще один сторонник Стерненко — нацист Сергей Филимонов, называющий себя «Сын Перуна». Он пишет о протестах в США: «Мусора не имеют права убивать людей. Независимо от цвета кожи. В свободной стране люди имеют право на протест. Мародерство — это очень плохо…». Нацист Филимонов взялся за ум? Или кто-то тщательно подчищает ему репутацию, работает над новым имиджем? Чтоб парня можно было пристроить в сборную Сороса…

Сравним с тем, как ведут себя другие настоящие нацисты из харьковского «Фрайкора». Они, в отличие от Филимонова, не стесняются быть честными и вывешивают баннер с расистским лозунгом «Белый человек важен».

Мы наблюдаем странные, но объяснимые метаморфозы. Убийца Стерненко становится точкой сборки для политического отребья из разных парламентских фракций, готовящего себя для нового проекта. Нацист Филимонов хочет выглядеть святее папы Римского, чтоб пройти кастинг в этом «соросятнике». Нацисты из «Фрайкора» пытаются стать белее «Белого вождя» Билецкого и его «Нацкорпуса», чтоб втиснуться в эту нишу.

Перед местными выборами на Украине по-прежнему есть спрос на все нездоровые политические проявления.