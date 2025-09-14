Настала пора: Зеленский может стать целью для следующих атак России – Бортник
Ранее данные гарантии перестают работать, и одна из следующих атак России может прийтись по политическому руководству Украины.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Напомню, что дрон прилетел в здание правительства Украины. Вернее, ракета, по официальным заявлениям, прилетела в здание правительства Украины. Это не первая атака здания правительства. Раньше атаковали и здания на улице Банковой, и горел в свое время корпус Национального банка.
Все это, возможно, является сигналами того, что больше недействительны ранее действующие неформальные договоренности о том, что лидеров не трогаем, политические фигуры значимые не трогаем.
В ответ Сочи был атакован украинскими дронами в тот момент, когда там находился Путин и даже возможно участвовал в онлайн-саммите БРИКС на этой неделе», – сказал Бортник.
«Поэтому идёт такая атака на лидеров, создаётся напряжение и давление непосредственно на лидеров. С учётом того количества всякого рода политических убийств, задержаний, которые сейчас происходят в мире, я не исключаю, что эта атака может стать акцентированной.
И в следующий период ключевыми целями этих атак станут именно президенты. К сожалению, такой риск растёт», – добавил укро-политолог.
