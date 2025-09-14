Настала пора: Зеленский может стать целью для следующих атак России – Бортник

Вадим Москаленко.  
14.09.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 823
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ранее данные гарантии перестают работать, и одна из следующих атак России может прийтись по политическому руководству Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее данные гарантии перестают работать, и одна из следующих атак России может прийтись по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Напомню, что дрон прилетел в здание правительства Украины. Вернее, ракета, по официальным заявлениям, прилетела в здание правительства Украины. Это не первая атака здания правительства. Раньше атаковали и здания на улице Банковой, и горел в свое время корпус Национального банка.

Все это, возможно, является сигналами того, что больше недействительны ранее действующие неформальные договоренности о том, что лидеров не трогаем, политические фигуры значимые не трогаем.

В ответ Сочи был атакован украинскими дронами в тот момент, когда там находился Путин и даже возможно участвовал в онлайн-саммите БРИКС на этой неделе», – сказал Бортник.

«Поэтому идёт такая атака на лидеров, создаётся напряжение и давление непосредственно на лидеров. С учётом того количества всякого рода политических убийств, задержаний, которые сейчас происходят в мире, я не исключаю, что эта атака может стать акцентированной.

И в следующий период ключевыми целями этих атак станут именно президенты. К сожалению, такой риск растёт», – добавил укро-политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить