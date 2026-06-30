Никаких уступок Москве, продолжаем изоляцию Крыма! – генерал-трампист
Украина не должна соглашаться ни на какие уступки России и продолжать давление на Крым, чтобы добиться от Москвы мира на своих условиях.
Об этом в эфире Times Radio заявил бывший спецпосланник Трампа по Украине генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что нужно делать, так это сохранять долгосрочное давление на Россию и изоляцию Крыма в ходе любых переговоров, чтобы на Москву были рычаги (давления, – авт.) для заключения реальной сделки, и не идти на уступки ради паузы.
Я считаю, что к суверенной Украине, выступающей на нашей стороне, нужно относиться как к стратегическому активу, а не как к проблеме в сфере безопасности.
Знаете, в итоге вы получите самую боеспособную армию в Европе численностью 800 тысяч», – сказал Келлог.
Он особо подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы армия с таким опытом могла бы когда-то в будущем «дрейфовать в сторону Китая».
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