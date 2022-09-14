«Никакой радости от освобождения Харьковщины, только страх» – украинский политолог

Новости Украины

Захват городов и сел украинскими боевиками в Харьковской области с точки зрения военной тактики не приносит Украине никаких успехов, однако политический вой, который на этом фоне подняло киевское руководство, больше похож не на эйфорию, а на финальный пиар перед катастрофой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, гражданин Украины, но я за эту неделю ни разу не радовался от того, что Харьковская область, ВСУ либо всю, либо значительную часть освободили. Почему? Я исхожу из того, что эта атака ни к чему не привела. С точки зрения военной тактики – это не успех. Ну да, захватили часть региона, да захватили города и села. Ну и что? Если Россия сейчас включит обороты, эта лавина вернется через несколько дней назад. Когда Верещук (министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук – ред.) говорит, что все, кто там живет, в Харьковской области, всех граждан мы должны придать фильтрации, мы должны посмотреть – кто там коллаборанты. Когда Арестович говорит о том, что, послушайте, зима такая, время суровое, либо тюрьма, либо смерть. И вот успехи, которые приравниваются к стратегической победе, на фоне этих успехов – пиарные заявления главы офиса, Арестовича, Верещук – я не понимаю, о чем вообще руководство Украины сейчас думает?», – вопрошал он.

«Эйфория? Мне кажется, это страх, это катастрофа. И эти люди, у меня ощущение, что это не эйфория – это пиарный воздух. И после этого, как минимум, и тот же Ермак (глава офиса президента Украины – ред.) и другие люди, они просто напросто подадут в отставку, у них нет будущего, ну это нереальная политика, это вещи нереальные», – заявил Вакаров.