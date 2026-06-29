«Обидно за парней» – Коц ответил на ложь либералов о «дискредитировавшей себя» ПВО РФ

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В ходе американо-иранского конфликта даже близко не наносилось столько дроновых ударов, сколько сейчас враг запускает по России и, в частности, по Москве.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут сейчас в меня начнут тыкать пальцами – у нас тут очереди за бензином, а ты говоришь про эффективность нашей ПВО. Сразу несколько каналов неуважаемых иноагентов написали – тезис у всех слово в слово, что система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала чуть меньше, чем полностью. Мне обидно стало за тех парней, которые круглосуточно работают по дронам, которые летят вглубь России. То, что мы видим на подлёте к Москве, горящие НПЗ на Капотне – это последний этап. У нас крайний налёт, когда пробили нашу ПВО и долетели несколько дронов до этого НПЗ – на подлёте было сбито 150 дронов. На самом деле, в те дни на Москву направляли более тысячи дронов, просто их сбивали в разных регионах, начиная от зоны СВО, из-под Донецка», – сказал Коц.