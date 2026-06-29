«Обидно за парней» – Коц ответил на ложь либералов о «дискредитировавшей себя» ПВО РФ
В ходе американо-иранского конфликта даже близко не наносилось столько дроновых ударов, сколько сейчас враг запускает по России и, в частности, по Москве.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тут сейчас в меня начнут тыкать пальцами – у нас тут очереди за бензином, а ты говоришь про эффективность нашей ПВО.
Сразу несколько каналов неуважаемых иноагентов написали – тезис у всех слово в слово, что система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала чуть меньше, чем полностью.
Мне обидно стало за тех парней, которые круглосуточно работают по дронам, которые летят вглубь России.
То, что мы видим на подлёте к Москве, горящие НПЗ на Капотне – это последний этап. У нас крайний налёт, когда пробили нашу ПВО и долетели несколько дронов до этого НПЗ – на подлёте было сбито 150 дронов.
На самом деле, в те дни на Москву направляли более тысячи дронов, просто их сбивали в разных регионах, начиная от зоны СВО, из-под Донецка», – сказал Коц.
«Начиная с полуночи, в Донецке я открываю окно, и просто слышно, как мопеды начинают лететь – это те самые дроны вглубь России, тут же начинается стрельба, что-то сбивается, что-то проскакивает, сбивается в Ростовской области, в Тульской, в Орловской. На подлёте к Москве мы сбиваем то, что осталось. На самом деле, с таким вызовом в мире никто не сталкивался.
Даже недавняя острая фаза конфликта между Ираном, США и Израилем – там не было такой плотности дронов, которые Иран отправлял в сторону объектов США на Ближнем востоке.
Поэтому, понятно, испытываем неудобства в связи с тем, что что-то пробило, но, когда из тысячи долетает несколько дронов, к сожалению, болезненно, это всё-таки не говорит о том, что ПВО «себя дискредитировала» за последние месяцы.
Наоборот, это говорит о какой-то сумасшедшей эффективности – сбивается 97-99% летящего», – добавил военкор.
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