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Чтобы сделать людям больнее, по-иезуитски, в преддверии 9 Мая нацисты продолжают массово паковать в тюрьмы всех, кому дорог Великий праздник.

Лишь недавно на пять лет за решетку была отправлена пенсионерка, посмевшая размещать в «Одноклассниках» поздравительные открытки с красными флагами… И вот наказали новую «преступницу».

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Тем более, по гестаповской логике, она могла развращать умы детей! Ведь на этот раз от общества была изолирована сотрудница лицея, обвиненная в распространении коммунистической символики.

Как говорится в материалах суда, «она опубликовала в соцсети Фейсбук советскую красную звезду и герб СССР с надписью «МЫ — НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ». У женщины было российское гражданство, которое она потом сменила на украинское в связи с переездом».

После этого у нее провели обыск с разгромом квартиры и нарыли по сусекам «сувенирную продукцию с государственными символами страны-агрессора — чехол для фляги с клеймением герба РФ, кепку синего цвета с надписью «Russia», а также дощечку с надписью «Москва».

Кровь из глаз!..

И вот за это — за дощечку! — женщина получила три года лишения свободы, правда, без конфискации имущества. Видно, отжимать — кроме дощечки — было нечего.

А помнится, когда-то я просто шутил, что однажды людей будут арестовывать за магниты с Москвой на холодильниках (мало у кого тут, в Одессе, таких нет). Плохая была шутка…

А «недобитые ганулы» не просто ликуют, но требуют крови, сравнивая настоящих одесситов с нацистами:

«Несколько дней назад трое харьковских подростков зиганули на камеры возле мемориала погибшим в Холокост в Дробицком Яру. Их сразу задержала полиция. Закон предусматривает до пяти лет заключения за пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Хочу, чтобы безумных старух с красными звездами так же отловили в Одессе», — высказалась безумная кастрюля Алена Балаба.

Она добавила:

«Русские будут делать все для уничтожения нас. Поэтому будьте бдительны».

Наверное, она имела в виду «пишите доносы», «стучите».

В такие моменты я всегда вспоминаю шествие по Одессе Бессмертного полка 9 Мая. Там и шли те самые русские — из мира живых и бессмертные. И не было этому потоку ни конца, ни края. Так было еще четыре года назад. И недобитки боятся, что так и будет.