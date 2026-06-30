Офицер ВСУ: «В Константиновке остались лишь огрызки батальонов ВСУ»

Игорь Шкапа.  
30.06.2026 16:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Потеря Константиновки и ее переход под полный контроль российской армии уже неизбежны.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артиллерийской разведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря Константиновки и ее переход под полный контроль российской армии уже неизбежны. Об этом...

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«Идет процесс захвата Константиновки, потому что у противника преимущество в живой силе, он находится в жилой застройке, у него тотальное господство в воздухе с возможностью снести любое здание… Поэтому процесс неизбежен. Константиновку мы теряем», – сказал офицер.

В утешение он добавил, что «мы дорого продаем последние кварталы». В сложившемся положении дел он винит главкома ВСУ Александра Сырского.

«По привычке Сырского, он накидал на это направление кучу отдельных подразделений, причем, я бы сказал, огрызков подразделений. В некоторых батальонах людей, которых можно засунуть на боевой порядок с оружием, чуть больше десятка человек. И эти подразделения бросали, как в топку, в эту Константиновку.

А по мере сжимания кольца – эти подразделения уплотнялись. Я такую картину видел Бахмуте, когда никто понятия не имел, кто слева, кто справа, то есть тотальный винегрет», – заявил Бекренев.

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English version :: Читать на английском Офицер ВСУ: «В Константиновке остались лишь огрызки батальонов ВСУ»

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