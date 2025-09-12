Онуфриенко: Воевали бы как Израиль – от аэродрома в Жешуве уже бы ничего не осталось

По сравнению с прошлогодним падением украинской ракеты на территории Польши, нынешняя история с залётом беспилотников не стоит и выеденного яйца, однако Варшава с союзниками устроили такую истерику, как будто только сегодня узнали, что у них под носом идут широкомасштабные боевые действия.

Об этом на канале «БелТА» заявил военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В прошлом году на территорию Польши залетели ракеты хунты, был убит польский крестьянин, была повреждена сельхоз техника и т.д.. Но даже смерть поляка не вызывала и близко той реакции, какую вызывал пролёт нескольких «Гербер». Это ложные беспилотники для отвлечения ПВО противника на другие цели, они не несут боевой части. Но истерика прямо: «мы обратимся к 4 пункту устава НАТО, мы будем консультироваться». Консультируйтесь, ради Бога. Дальше что? С вами пока никто воевать не собирался. Хотя, по прямой аналогии с тем же Израилем, вы являетесь непосредственным участником боевых действий. И если бы мы действовали так, как Израиль, мы бы давно уже нанесли удар по аэродрому в Жешуве. Где разгружается и поставляется дальше киевской хунте львиная доля вооружений и техники. Мы так не поступаем», – сказал Онуфриенко.

Он отметил, что ни Польша, ни её союзники не бились в истерике по поводу удара Израиля по Катару, который не ведёт боевых действий, – «вы не понимаете, это другое».