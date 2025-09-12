Онуфриенко: Воевали бы как Израиль – от аэродрома в Жешуве уже бы ничего не осталось

Максим Столяров.  
12.09.2025 08:43
  (Мск) , Минск
Просмотров: 1640
 
Дзен, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


По сравнению с прошлогодним падением украинской ракеты на территории Польши, нынешняя история с залётом беспилотников не стоит и выеденного яйца, однако Варшава с союзниками устроили такую истерику, как будто только сегодня узнали, что у них под носом идут широкомасштабные боевые действия.

Об этом на канале «БелТА» заявил военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По сравнению с прошлогодним падением украинской ракеты на территории Польши, нынешняя история с залётом...

«В прошлом году на территорию Польши залетели ракеты хунты, был убит польский крестьянин, была повреждена сельхоз техника и т.д.. Но даже смерть поляка не вызывала и близко той реакции, какую вызывал пролёт нескольких «Гербер». Это ложные беспилотники для отвлечения ПВО противника на другие цели, они не несут боевой части. Но истерика прямо: «мы обратимся к 4 пункту устава НАТО, мы будем консультироваться». Консультируйтесь, ради Бога. Дальше что?

С вами пока никто воевать не собирался. Хотя, по прямой аналогии с тем же Израилем, вы являетесь непосредственным участником боевых действий. И если бы мы действовали так, как Израиль, мы бы давно уже нанесли удар по аэродрому в Жешуве. Где разгружается и поставляется дальше киевской хунте львиная доля вооружений и техники. Мы так не поступаем», – сказал Онуфриенко.

Он отметил, что ни Польша, ни её союзники не бились в истерике по поводу удара Израиля по Катару, который не ведёт боевых действий, – «вы не понимаете, это другое».

«Идёт широкомасштабная война. Давайте отдавать себе отчёт в том, что с обеих сторон воюет более миллиона человек, десятки тысяч единиц техники, одномоментный запуск по киевской хунте восьмисот беспилотников и нескольких десятков ракет. Да, это неизбежные последствия войны. Не все беспилотники летят туда, куда хочется. Это все понимают, это в любой войне происходит. И, опять же, вы эту войну спровоцировали, вы должны быть готовы пожинать последствия», – добавил эксперт.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить