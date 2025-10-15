ОПЕК гордится сотрудничеством с Россией – глава организации

Сотрудничество ОПЕК и России является выдающимся, несмотря ни на какие политические процессы.

Об этом в рамках «Российской энергетической недели» заявил генсекретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы очень благодарны и очень гордимся тем, что Российская Федерация выступает стабильным и надежным партнером. Мы стараемся не обращать внимания на белый шум вокруг нас, мы концентрируемся на бизнесе. Мир развивается, и точно так же ОПЕК развивается поэтапно за 65 лет своей истории. Это одна из наших сильных сторон, которая позволяет ОПЕК выступать ведущим институтом в сфере прогнозирования по всему миру.

Наши исследования воспринимаются очень серьёзно большей частью мира, включая, я с гордостью заявляю, Российской Федерацией, потому что наше сотрудничество является выдающимся. Мы ведем технический диалог, проводим семинары каждый год. Также идет активный диалог на министерском уровне с Российской Федерацией и многими партнерами по всему миру. Мы далеки от идеологии, мы далеки от политики», – заявил Хайсам Аль Гайс.