«Отношение поляков к украинцам начало меняться в худшую сторону», – бывшая одесситка

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Новости Украины

Отношение поляков к украинцам начало меняться в худшую сторону, рассказала «ПолитНавигатору» работающая в последние годы в Польше бывшая жительница Одессы.

«Настроения поляков начинают меняться, сейчас все злые, что поднимаются цены на воду, на продукты. В Польше очень много мужчин с Украины призывного возраста, такое впечатление, что сюда уехала половина украинских мужиков», – рассказала Анна.

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Она привела свежий случай:

«Вчера ехала с работы, и на весь трамвай поляк, выпивший, кричал, что украинцы – это курвы, что Польша им помогает, а простые люди будут потом за это платить – и они, и другие поколения… Снять на видео не смогла его, так как он сидел за мной», – говорит бывшая одесситка.

По ее словам, растёт раздражение и в отношении волонтёров, собирающих пожертвования на нужды Украины.

«На днях ещё видела волонтеров, стояли с коробочками украинского флага и просили денежки… Несколько человек мимо прошли и ничего не дали, а когда я возле нее прошла, она мне ехидно сказала: «Довидзенья»… Видно, что злые эти волонтеры, что мало денег собирают», – отмечает собеседница.

Надоедливая волонтёрка

Собирают деньги для Украины и не совсем добровольно.

«На работе на следующий день после зарплаты к каждому подходят, чтобы внес свои пожертвования на армию. Хотя не понятно, куда идут деньги. Есть одна пара, муж и жена, они очень любят ездить и делать покупки военным, только отчёты не дают никому, но сами украинцы поговаривают, что себе что-то покупают и для отвода глаз и в тероборону», – говорит Анна.

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Усталость от наплыва граждан Украины ощущается и на бытовом уровне в медицинской сфере:

«В Польше я поломала ногу. Когда гипс ставили, ждала 8 часов. Медицина, конечно ужасная. А когда пришла в врачу снимать гипс, то они меня из одной больницы в другую гоняли, сами только смотрели историю на компьютере, но не саму ногу. Мало того, что, когда меня записывали на приём в определенное время, то вызывали на час позже. И вызывали в кабинет меня после тех, кто позже меня записывался. Я думаю, что это из-за украинского паспорта. Причем, врачи сняли гипс, но рентген не делали: он, типа, плохо показывает. А на томограф нужно записываться на полгода вперёд. Так и сделал врач заключение: если будет болеть или хуже -приходите, если все нормально, то не нужно приходить. Я несколько больниц посетила с ногой своей, и отношение ужасное к украинцам», – утверждает Анна.

По ее словам, еще одной особенностью, бросающейся в глаза после Украины в Польше, является агрессивное навязывание «толерантности» к гомосексуалистам – раздаются брелоки, вывешивается ЛГБТ-символика, причем, рядом со школами.

Брелок

Очень популярные ЛГБТ-сумки Этот флаг вывешен прямо напротив школы