Паззл сложился. В Монако был подорван спонсор Залужного

Украинский олигарх – владелец криминальных call-центров Вадим Ермолаев, подорванный накануне в Монако, был одним из спонсоров главного конкурента Зе-диктатора – Валерия Залужного.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады, лично знакомый с Ермолаевым, Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 2014 года мы практически не общались, но, насколько я знаю, он занялся ещё одним бизнесом — это колл-центры. Причём их было у него очень много, он был один из трёх крупнейших владельцев колл-центров.

Колл-центр — это, наверное, уже самое дно. Хуже — это только торговля наркотиками. Его сын был арестован в Прибалтике. Поскольку пострадало громадное количество европейцев, было очевидно, что его обвиняют в достаточно серьёзном преступлении. Но он вышел под смешной залог, по-моему, около 8 миллионов евро, Вадим всегда умел использовать всякие административные рычаги.

Он был в санкционном списке, его внёс Зеленский, после этого он уехал в Монако. Не знаю, в какой момент времени он получил гражданство Кипра. Когда я узнавал, какая причина санкционных списков, ну, понятно, что многие бизнесмены уезжали из Украины по той причине, что им настоятельно предлагали поделиться активами. Вот, как Нестору Шуфовичу – его попросили поделиться активами, он не поделился и попал в тюрьму.

Но в ситуации с Вадимом Ермолаевым, это всё ещё осложнялось тем, что он достаточно активно финансировал одного из главных соперников Зеленского в президентской кампании, поэтому здесь был ещё политический мотив.

Ну вот кто произвёл взрыв, кто заказал? Список недоброжелателей, которых собрал Вадим за свою жизнь, достаточно большой. Что приходит в голову? Первое — это достаточно жёсткая конкуренция между владельцами колл-центров. В общем-то, все-все их знают, все они работают с украинской властью, с СБУ и жёстко конкурируют друг с другом. И украинская власть, да, она его достаточно не любила.

Если она и непосредственно не заказывала исполнение этого теракта, но она могла просто сопровождать и помогать.

Он финансировал Залужного. Когда вводили санкции, я поинтересовался и собрал информацию. На тот момент времени это было причиной», – заявил Царев.