По Украине нанесен максимально демотивирующий удар

Вследствие коррупционного скандала, в котором замешано ближайшее окружение Владимира Зеленского, киевский диктатор оказался максимально уязвим для внешнего давления.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью ориентирующемуся на глобалистов антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил член комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахманин.

Он говорит, что как человеку ему было противно наблюдать за этим скандалом, но при этом добавил, что с политической точки зрения это произошло «максимально не вовремя».

«На фоне усталости от войны, на фоне проблем, имеющихся у Сил обороны, существующих в бюджете, на фоне разочарования и расслоения общества по разным направлениям – это максимально демотивирующий удар. И по людям, которые защищают государство, и по людям, которые находятся в тылу. Это чрезвычайно серьезный удар по репутации государства. И на доверии к Украине как к государству это, к сожалению, скажется в ближайшее время», – причитает Рахманин.

Он указал на еще один важный момент.

«Президент Зеленский, независимо от того, будет доказана его личная причастность к скандалу или не будет, он максимально уязвим для внешнего давления. И это является проблемой для государства», – отмечает депутат.

По его словам, реакция Зеленского была предсказуемой, поскольку он «реактивный, но неглубокий».

«Пока я не вижу никаких шагов, которые бы демонстрировали его способность овладеть ситуацией, сделать выводы. Зеленский такой, какой он есть. И он уже не изменится», – горестно резюмирует Рахманин.

