СВО и разлитый мазут дали шанс Абхазии – Кириенко

Поток российских туристов в Абхазию увеличился с 1,38 млн человек в прошлом году до 1,64 млн к декабрю текущего года. При этом количество туристов в Краснодарском крае РФ снизилось.

Об этом первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил в интервью «Абаза-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигтора».

«Я считаю, пусть не обидятся на меня ваши соседи из других южных российских регионов, что для Абхазии сейчас есть уникальное окно возможного. Потому что, пока идет война, у нас ограничен Крым по понятным причинам. Есть ограничения в Краснодарском крае. Плюс мазут и экологические проблемы в Анапе, с которыми мы точно справимся, но это займет время. На мой взгляд, в Абхазии открывается совершенно уникальное окно возможного. Будет очень обидно его упустить», – сказал Кириенко.

Он полгода курирует Абхазию по поручению президента РФ и уже инициировал съемку двух российских сериалов, посвященных этой республике. Кириенко считает, что это привлечет туристов.