СВО и разлитый мазут дали шанс Абхазии – Кириенко

Елена Острякова.  
04.12.2025 12:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 333
 
Абхазия, Дзен, Крым, Россия, Туризм


Поток российских туристов в Абхазию увеличился с 1,38 млн человек в прошлом году до 1,64 млн к декабрю текущего года. При этом количество туристов в Краснодарском крае РФ снизилось.

Об этом первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил в интервью «Абаза-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигтора».

Поток российских туристов в Абхазию увеличился с 1,38 млн человек в прошлом году до...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я считаю, пусть не обидятся на меня ваши соседи из других южных российских регионов, что для Абхазии сейчас есть уникальное окно возможного. Потому что, пока идет война, у нас ограничен Крым по понятным причинам. Есть ограничения в Краснодарском крае. Плюс мазут и экологические проблемы в Анапе, с которыми мы точно справимся, но это займет время. На мой взгляд, в Абхазии открывается совершенно уникальное окно возможного. Будет очень обидно его упустить», – сказал Кириенко.

Он полгода курирует Абхазию по поручению президента РФ и уже инициировал съемку двух российских сериалов, посвященных этой республике. Кириенко считает, что это привлечет туристов.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить