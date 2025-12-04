Младоевропейцы взбрыкнули против США: Мы уже мобильны – теперь надо самим производить оружие!

Анатолий Лапин.  
04.12.2025 12:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 183
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, США


Из-за большого количества внутренних границ внутри Евросоюза практически невозможно быстро перебросить войска. Еще недавно согласования могли занимать до 45 дней, сейчас этот показатель сократили до трех дней, за которые нужно подать заявку на движение военной техники.

Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности и обороне ЕС заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет военной мобильности. Как я уже говорил, мы считаем, что это – один из важнейших ресурсов обороны. Недавно мы приняли очень важный закон о военной мобильности, впервые установили единые правила пересечения границ в Европейском союзе, а это значит, что больше не будет таких проблем с военной мобильностью, как сейчас, когда на каждой границе между странами процедуры могут быть разными. Некоторые страны требуют уведомления за 45 дней. Теперь процедура будет очень простой – всего три дня на получение всех разрешений. И тогда все наши военные грузы будут беспрепятственно перемещаться, например, из Испании в Швецию», – заявил Кубилюс.

Еврокомиссар также пожаловался, что половина оборонных затрат ЕС расходуется не на местное производство оружия, а идет за границу:

«Нам нужно помнить, что на данный момент мы тратим около 50% наших финансовых ресурсов на оборону за пределами европейской оборонной промышленности. До сих пор мы закупаем 37% нашего оружия в США. Мы не развиваем нашу оборонную промышленность – вот, что нас беспокоит».

