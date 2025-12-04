В Абхазии Россию ругают только «обиженные» майнеры и другие жулики

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на том, что в абхазском обществе нет антироссийских настроений, абхазские сети пестрят антироссийскими высказываниями.

Об этом первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил в интервью «Абаза-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигтора».

«Я считаю, что никаких антироссийских настроений в абхазском обществе нет у значимой части населения. Могут быть отдельные люди, которые не любят Россию. Наверняка такие есть. Но они и в России есть. Это нормально. Настроений нет, а вот высказывания антироссийские есть. Они вылетают и в телеграм-каналах, и в публичных дискуссиях», – сказал Кириенко.

Он считает, что одна из причин этого парадокса носит экономический характер: сотрудничество Абхазии и России «бьет по шкурным карманным интересам» некоторых граждан.

«Люди могут очень хорошо относиться к России, но их экономическим интересам мешает расширение сотрудничества и партнерства с Россией. Понятно, программа сотрудничества России и Абхазии в электроэнергетике предполагает ремонт сетей, установление приборов учета, повышение собираемости. Сотни миллионов стали поступать в экономику и бюджет. Но они же раньше к кому-то в карман попадали. Люди, которые зарабатывали и, по честному, продолжают зарабатывать на майнинге, их радует это сотрудничество между Россией и Абхазией? Не думаю», – сказал Кириенко.

По его информации некоторые граждане и даже владельцы магазинов и кафе получили счета за электричество впервые за 30 лет.

Кириенко считает, что запуск электрички Адлер-Сухум забрал часть заработков у абхазских таксистов. Также «пострадали» контрабандисты: сбор таможенных платежей увеличился на 258 млн руб.

Кириенко опасается, что с развитием российско-абхазского сотрудничества поводов для обид станет больше.