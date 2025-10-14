«Пока Россия в Совбезе, санкции не заработают» – постпред Украины в ООН
Антироссийские санкции заработают, только если глобальная структура, вроде Совбеза ООН, заставит все страны мира их соблюдать.
Об этом на канале «Общественное новости» заявил экс-посол в ФРГ, действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Насколько вообще санкции являются рабочим инструментом?», – спросила ведущая.
«Дилемма в том, что антироссийские санкции были введены либо в одностороннем порядке отдельными странами, либо региональными объединениями, такими, как ЕС.
И это является полем напряжения в ООН, что эти санкции не могли быть одобрены в Совбезе, потому что Россия ветировала. И сейчас мы ведём очень сложный диалог с рядом стран Глобального юга – они критикуют эти санкции», – возмутился Мельник.
«И [санкции не заработают] пока не случится реформа ООН [по исключению России из Совбеза], а мне кажется, этот процесс будет идти ещё долго, и шансы на успех довольно призрачны.
Поэтому нужно искать альтернативные пути действия против страны, которая является членом Совбеза ООН и обладает правом вето», – резюмировал укро-дипломат.
