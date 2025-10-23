Покровск уже не играет важной роли – украинский эксперт готовит всех к сдаче города

Анатолий Лапин.  
23.10.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 618
 
На Украине начали «прогрев» на тему «Покровск утратил стратегическую ценность».

С таким тезисом в эфире видеоблога киевской журналистки Людмилы Немыри выступил военный эксперт Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, Покровск, где российские войска продвигаются уже в центре города, «сыграл свою роль».

«Мне кажется, что несмотря ни на что, Покровск сыграл свою роль, и как раз тот промежуток времени, когда он нужен был, он стоял.

Сейчас, после прорыва, уже сколько месяцев после прорыва России на трассу Покровск-Константиновка, развития успеха к северу от Покровска, уже роль Покровского оборонительного узла в обеспечении вот этой линии крепостей, Константиновка-Дружковка-Краматорск, уже его роль на порядок упала, ну, в общем, не играет такой ключевой роли», – уверяет Лакийчук.

