Политолог Ищенко снова хоронит Украину

Максим Столяров.  
03.11.2026 15:16
  (Мск) , Москва
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Украинский кризис подходит к концу, и вне зависимости от того, где будет проложена линия разграничения, оставшиеся под контролем Украины территории обречены.

Об этом на канале Delib заявил политолог Ростислав Ищенко, известный своими прогнозами о неминуемом крахе Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Кризис украинский, а мы его обходим по дуге уже с полчаса, он, очевидно, заканчивается. Просто потому, что все прекрасно понимают, что возможности демографические Украины исчерпываются, возможности экономические и финансовые давно исчерпаны.

И самое главное, вопрос-то заключается в том – ну хорошо, давайте договоримся по линии разграничения, по линии границ конституционных России, хоть по Днепру. По любой линии проводим границу – там остаётся Украина. А кто будет платить за её существование?» – рассуждал эксперт.

«Своих средств и возможностей нет, своя экономика уничтожена в ноль. Значит, население по большей части разбежалось. Кто-то вернётся из Европы, а кто-то и не вернётся. Большинство, кстати, не вернутся, потому что идея фикс была — попасть в Европу. Они туда уже попали, зачем возвращаться?» – добавил Ищенко.

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