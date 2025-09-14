Половина поступающих в ВСУ дронов неисправны

Вадим Москаленко.  
14.09.2025 17:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 269
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Из-за коррупции и тяги чиновников к дешевизне, половина поступающих в украинскую армию дронов оказываются непригодными к использованию.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я до сих пор не вижу эффективного использования средств… Если в Минобороны основные характеристики при закупке дронов – цена и доступность в изготовлении, скорость производства.

В итоге, мы имеем 50% дронов, которые не пригодны к использованию. Если у тебя эффективность базируется на цене и быстром изготовлении – так и будет. Но если поставить другие приоритеты – возможно, стоит закупать гораздо более дорогие изделия», – рассуждал Прошинский.

Однако он пожаловался, что тотальная коррупция не позволит ничего исправить.

«От гешефта невозможно уйти в нашей ситуации, и это одна из основных причин», – добавил ВСУшник.

