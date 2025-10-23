Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия якобы представляет собой «цивилизацию смерти», ее нужно лишить доступа к ресурсам.

Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши, отпетый русофоб Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляк согласился с диктатором Владимиром Зеленским, который заявил, что «Россия понимает только язык силы».

«Просто другие страны очень сильно отличаются и просто воспринимают только потому, что они белые. На самом деле это другая цивилизация. Это цивилизация уничтожения, цивилизация смерти, которая выживает благодаря тому, что люди в них в щите беспросветности, как будто смерть лучше жизни. Поэтому в таких условиях просто создают систему ненависти, которая работает таким образом: как только у них появляются ресурсы, сразу появляется агрессия», – плодит русофобские фантазии бывший польский чиновник.

Он призывает к экономическому удушению России.