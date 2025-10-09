«Получили сотни тысяч нелояльных граждан», – в Совфеде призвали ужесточить миграционную политику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России пора ввести балльную систему, по которой претендовать на гражданство смогут только те мигранты, которые действительно нужны стране.

Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, политика предоставления гражданства в России в последние годы остается непроработанной – паспорта легко получают выходцы из Средней Азии, но этнические русские сталкиваются с проблемами.

«Она остаётся удивительно неизбирательной, слишком жёсткий для одних, для русских, русскоязычных, для тех, кто нам важен по профессиональным, по культурным характеристикам, и слишком мягкий для других. У нас долгое время действовали соглашения, облегчавшие натурализацию выходцам из некоторых стран Средней Азии. Мы получили за эти годы несколько сотен тысяч новых граждан, лояльность и полезность которых для страны, на мой взгляд, абсолютно не очевидна», – заявил Ремизов.

Эксперт предлагает взять на вооружение практику, принятую в западных странах: