«Получили сотни тысяч нелояльных граждан», – в Совфеде призвали ужесточить миграционную политику

Анатолий Лапин.  
09.10.2025 13:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 188
 
Дзен, Миграция, Россия


В России пора ввести балльную систему, по которой претендовать на гражданство смогут только те мигранты, которые действительно нужны стране.

Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению эксперта, политика предоставления гражданства в России в последние годы остается непроработанной – паспорта легко получают выходцы из Средней Азии, но этнические русские сталкиваются с проблемами.

«Она остаётся удивительно неизбирательной, слишком жёсткий для одних, для русских, русскоязычных, для тех, кто нам важен по профессиональным, по культурным характеристикам, и слишком мягкий для других.

У нас долгое время действовали соглашения, облегчавшие натурализацию выходцам из некоторых стран Средней Азии. Мы получили за эти годы несколько сотен тысяч новых граждан, лояльность и полезность которых для страны, на мой взгляд, абсолютно не очевидна», – заявил Ремизов.

Эксперт предлагает взять на вооружение практику, принятую в западных странах:

«Одним из таких инструментов, просто как пример, может быть, скажем, балльная система. Эта система активно применяется в Канаде, в Австралии, в странах, которые стараются проводить такую селективную миграционную политику. Они оценивают претендентов на получение вида на жительство, на гражданство по комплексу показателей, где есть и профессиональные, и культурные, и социальные компетенции, и пытаются отбирать именно тех, кто им нужен».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить