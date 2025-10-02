После первого удара «Томагавком» России нужно ответить по базе Анкоридж на Аляске, – Сивков

Анатолий Лапин.  
02.10.2025 14:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 122
 
Удар американской ракетой «Томагавк» по территории России – это прямое участие в войне США, поскольку только американские специалисты могут закладывать полетные задания и задавать цели для «Томагавков».  В ответ Россия должна нанести удар по территории США, выбрав, например, базу Анкоридж на Аляске, где недавно встречались президенты России и США.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Пуск этих ракет предполагает необходимость ими управления, подготовку ракеты к старту и, самое главное, подготовки полетного задания. Полетные задания украинцы готовить не смогут, это придется делать американцам. Выдавать целеуказание, обеспечивать выбор траектории полета в обход зон ПВО – эти все данные есть только у американцев.

Поэтому это будет в чистом виде атака руками американцев – хоть это будет краситься под видом Украины, на самом деле это будет с территории Украины атака США.

Тут вопрос, на что мы можем пойти? Слышал выступление ряда экспертов, которые говорили, что по объектам США ни в коем случае бить нельзя, иначе Третья мировая. Интересный вопрос – а Иран, когда бил неоднократно по американским базам?.. И как, не постеснялся Иран?

А что мешает нам, имея ракеты X-101 с дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров с самолета Ту-95 МСМ спокойненько, из воздушного пространства далеко за пределами США, запустить эти ракеты даже в обход Канады и ударить по каким-то объектам на территории США? Мы можем даже не пускать ракеты Х-101, у нас под боком Аляска, а там – база Анкоридж, где был наш президент Мы можем по этой базе ударить, если они ударят по нам», – заявил Сивков.

