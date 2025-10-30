Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший российский военный Андрей Дударенок в 2022 году вступил в ВСУ, откуда был комиссован после тяжелого ранения, но так и не может получить украинский паспорт. Его историю рассказывает антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Родившийся в Томской области Дударенок 15 лет прослужил 15 лет в ВС РФ, а в 2009 году перебрался на Украину. Он говорит, что одно из подразделений, где он служил ранее, принимало участие в боях за Гостомель под Киевом. Собственно, после начала СВО предатель пошел на службу киевскому режиму в батальон «Карпатская сечь».

По его словам, с 2022 года практически прекратил общение с родственниками в России.

«С осени 2022 года для своего брата я укрофашист. Мой младший сын и старший брат были в Украине – с другой стороны», – говорит Дударенок.

Несмотря на полученное тяжелое ранение, его все равно вернули на фронт.

«Я не просто вернулся на службу, я вернусь на фронт. Это очень весело – вернуться через три месяца после тяжелого ранения, когда у тебя отсутствует половина головы», – говорит предатель.

Все в же его уволили из армии по той причине, что он как иностранец находился на сержантской должности без заключенного контракта. Сам Дударенок уверяет, что до ранения проходил службу как якобы мобилизованный украинец.

После этого получил инвалидность. Теперь жалуется на украинскую медицину.

«Хуже всего, когда приходишь в больницу, говоришь, что нужна медицинская помощь, обследование. А в ответ: «Что нам с вами делать? Мы не знаем, какие обследования, как лечить. А что вы удостоверением своим тыкаете? Вас много таких», – негодует бывший ВСУшник.

Сейчас он живет на Западной Украине и пытается получить гражданство, но ему отказывают.