Путин правильно выжидает: западные правительства русофобов скоро будут сметены – Макгрегор
Экономическое состояние Европы и США продолжает ухудшаться, но их правительства всё равно тратятся на войну с Россией.
Об этом на канале «Breaking News» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы в Западной Европе и США застряли с десятками миллионов людей, которых мы не просили, не можем трудоустроить, и за которых мы должны платить.
Так что я думаю, что в какой-то момент все внимание переключиться с России на внутренние проблемы. И когда это произойдет, все эти правительства Макрона, Стармера, все они будут сметены. Это должно произойти», – сказал Макгрегор.
«Я думаю, что в какой-то степени президент Путин проявил сдержанность и терпение, он ждет этого развития событий. Он знает, что происходит на Западе. Он один из немногих в Москве, кто действительно понимает, что происходит на Западе.
Американский бренд всё ещё силён, но в какой-то момент наступит энтропия. И я думаю, что в ближайшие 60-90 дней в США будет очень нестабильно в финансовом и экономическом плане», – добавил он.
