Экономическое состояние Европы и США продолжает ухудшаться, но их правительства всё равно тратятся на войну с Россией.

Об этом на канале «Breaking News» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы в Западной Европе и США застряли с десятками миллионов людей, которых мы не просили, не можем трудоустроить, и за которых мы должны платить. Так что я думаю, что в какой-то момент все внимание переключиться с России на внутренние проблемы. И когда это произойдет, все эти правительства Макрона, Стармера, все они будут сметены. Это должно произойти», – сказал Макгрегор.