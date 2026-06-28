Путин: Удары по Крыму и Севастополю не заставят Россию остановить наступление

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с попытками Украины устроить топливную блокаду Крыма и Севастополя, а также блэкаут на полуострове:

«Конечно, эти удары по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы, это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определённый дефицит, но он не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это.

Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником, с учётом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

Понятно и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита – нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объём импорта и, как я уже сказал, надёжно прикрывать эти объекты.

Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.

Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность (Министр мне докладывал), ежемесячная потребность – 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.