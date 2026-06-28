Путин: Удары по Крыму и Севастополю не заставят Россию остановить наступление
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с попытками Украины устроить топливную блокаду Крыма и Севастополя, а также блэкаут на полуострове:
«Конечно, эти удары по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы, это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определённый дефицит, но он не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это.
Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником, с учётом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.
Понятно и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита – нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объём импорта и, как я уже сказал, надёжно прикрывать эти объекты.
Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность (Министр мне докладывал), ежемесячная потребность – 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
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По словам Путина, одна из целей ударов ВСУ – «породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а ещё лучше – довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить, хотя бы на какое-то короткое время, наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника, условиях».
«Мы не дадим им такого шанса. Тем более, это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения», – сказал Путин.
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