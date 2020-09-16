16.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Конфликт, майдан, нацизм, Общество, Политика, Россия
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Радикальные «змагары» заявили, что цель Путина – превратить Лукашенко в белорусского Кадырова


Бежавших в ЕС лидеров белорусской оппозиции нельзя отождествлять с белорусским народом из-за мягкой позиции в отношении Москвы, при этом у России никогда не было никаких планов по смене руководства в Белоруссии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила сопредседатель «Движения солидарности «Разам» Алена Талстая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не хотела ассоциировать и ставить знак равенства между людьми, которых сейчас принимают в Европе как лидеров белорусской оппозиции и белорусским народом. Потому что, как мы видим, происходят некие призывы к вмешательству Путина, Российской Федерации во внутренние дела Беларуси с целью поддержки Беларуси.

Мы такие призывы видим, к сожалению, и со стороны тех людей, которых сейчас называют лидерами белорусской оппозиции. Это и Тихановская, это была и Колесникова, это и Вероника Цепкало, это и представители объединенных штабов. И эти призывы идут и со стороны Лукашенко одновременно, о помощи.

Это не то же самое, что думает белорусский народ. Потому что сегодняшние события в Беларуси – это настоящая национальная протестная революция. И она сейчас идет на почве предшествующего освободительного движения, и она идет под национальными символами Беларуси, и она идет под девизом белорусской солидарности и единства. Вот это сейчас главное, что мы должны видеть», – утверждает Талстая.


«Движение солидарности «Разам» везде подчеркивало, что сегодняшние события возникли в условиях пандемии и гибридной войны Российской Федерации против Беларуси. Не было у России никаких планов по смене руководства в Беларуси. План гибридной войны Путина против Беларуси только один – это преобразование Лукашенко в белорусского Кадырова», – добавила белорусская националистка.

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