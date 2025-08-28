России нужно занять огромные санитарные зоны к затяжной холодной войне с ЕС – эксперт

Максим Столяров.  
28.08.2025 16:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 343
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Россию в любом случае ждёт холодная война с Западом, но перед этим желательно получить демилитаризированный буфер на границе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил политолог Борис Межуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что готовиться к холодной войне с Европой придется, даже после заморозки конфликта, или победы-непобеды. Потому что эта их русофобия на очень долгое время. Она не вчера возникла, и не завтра закончится», – сказал Межуев.

Он подчеркнул, что выйти из опасной ситуации можно только если взять под контроль отколовшиеся страны-лимитрофы на западной границе.

«Осталась Украина, Молдавия с Приднестровьем. Прибалтика – было бы желательно, конечно, чтобы это была демилитаризированная зона. Но это такое, знаете, благопожелание, в которое я не очень верю.

Скорее всего, будет просто ситуация в духе той старой холодной войны, с минимальным количеством нейтральных государств. И с четким пониманием, что является нашим, что – их.

Желательно понимание сфер влияния. И что является, может быть, какой-то оспариваемой территорией, но исключительно политическими средствами», – добавил политолог.

