России нужно занять огромные санитарные зоны к затяжной холодной войне с ЕС – эксперт
Россию в любом случае ждёт холодная война с Западом, но перед этим желательно получить демилитаризированный буфер на границе.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил политолог Борис Межуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что готовиться к холодной войне с Европой придется, даже после заморозки конфликта, или победы-непобеды. Потому что эта их русофобия на очень долгое время. Она не вчера возникла, и не завтра закончится», – сказал Межуев.
Он подчеркнул, что выйти из опасной ситуации можно только если взять под контроль отколовшиеся страны-лимитрофы на западной границе.
«Осталась Украина, Молдавия с Приднестровьем. Прибалтика – было бы желательно, конечно, чтобы это была демилитаризированная зона. Но это такое, знаете, благопожелание, в которое я не очень верю.
Скорее всего, будет просто ситуация в духе той старой холодной войны, с минимальным количеством нейтральных государств. И с четким пониманием, что является нашим, что – их.
Желательно понимание сфер влияния. И что является, может быть, какой-то оспариваемой территорией, но исключительно политическими средствами», – добавил политолог.