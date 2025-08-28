России нужно занять огромные санитарные зоны к затяжной холодной войне с ЕС – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россию в любом случае ждёт холодная война с Западом, но перед этим желательно получить демилитаризированный буфер на границе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил политолог Борис Межуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что готовиться к холодной войне с Европой придется, даже после заморозки конфликта, или победы-непобеды. Потому что эта их русофобия на очень долгое время. Она не вчера возникла, и не завтра закончится», – сказал Межуев.

Он подчеркнул, что выйти из опасной ситуации можно только если взять под контроль отколовшиеся страны-лимитрофы на западной границе.