Российская армия прорвалась к Запорожью на расстояние FPV-дрона – генерал ВСУ

Российская армия ведет успешное наступление на Запорожском направлении, постепенно приближаясь к областному центру.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил экс-замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание на изменения в пользу РФ, которые произошли в боях за крупный поселок Степногорск к югу от Запорожья.

«Если мы неделю назад говорили о том, что в Степногорске разведгруппы, а потом малые тактические группы, то здесь уже идут бои, связанные с тем, что противник хочет захватить этот город. А там дорога со Степногорска на Запорожье, и расстояние, в общем-то, не такое значительное – 25 км», – сокрушается генерал.

По его словам, в итоге русские смогут более эффективно применять артиллерию и дроны по Запорожью.

«Ситуация усугубилась для сил обороны Украины на запорожском направлении. Сюда были, кстати, переброшены части войск из-под Сум», – отметил Романенко.

Он добавил, что ВС РФ перебросили на этот участок резервы и методично продвигаются «в направлении Запорожья».