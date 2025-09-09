Россия готовит крупное наступление, мир станет иным после падения Покровска, – генерал бундесвера
На земле и в воздухе для Украины наступила «в высшей степени критическая» ситуация. ВСУ беспомощны против воздушных ударов, а на земле все еще хуже – ВС РФ готовят крупное наступление.
Об этом в эфире Die Welt заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ситуация для Украины в высшей степени критическая. Русские превосходят во всех областях будь то воздушная война, с помощью недавно разработанных собственных беспилотников, которые они запускают в массовое производство. Это бывшие беспилотники «Шахед» из Ирана, которые они скопировали, усовершенствовали, которые сегодня имеют совершенно новый технический стандарт, и которые они будут использовать в массовом порядке. И на данный момент, по крайней мере у Украины, почти нет противодействия.
На земле все выглядит еще хуже. Там русских более ста тысяч. Я ожидаю, что в преддверии сезона дождей, который сейчас приходится на ноябрь, произойдет крупное наступление.
Если русским удастся захватить город Покровск, я бы сказал, что тогда мир станет совсем другим. Очевидно, что и Запад не имеет политической воли и не в состоянии принять соответствующие ответные меры, то есть предоставить соответствующее оружие, которое действительно нужно сейчас», – заявил Катер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: