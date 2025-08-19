«Россию «кинут» как с Минском»: Путину нет никакого смысла встречаться с Зеленским – его подпись ничего не стоит

Максим Столяров.  
19.08.2025 13:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 561
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Запад имитирует «уступки» по Украине, чтобы склонить Москву отказаться от своих ключевых требований по СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад имитирует «уступки» по Украине, чтобы склонить Москву отказаться от своих ключевых требований по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ближайшие пару недель они будут согласовывать позиции, убеждать Европу идти на дипломатические уступки. Ну и будут пытаться нас «развести», чтобы мы где-то сдали ключевые позиции. Но Россия пока занимает твёрдую позицию, и на уступки приходится идти Зеленскому и компании.

Но пока это переговорный процесс без финализации, каковая может и не наступить. Именно ради этого происходят разные провокации, теракты – попытки подорвать Смоленскую АЭС и Крымский мост. За две недели можно много чего предпринять, и будут пытаться, чтобы это всё сорвать», – сказал Рожин.

«Встреча нужна Зеленскому, чтобы добиться хоть какой-то легитимности. Но Россия на официальном уровне не считает его легитимным.

Соответственно, вопрос подписи под любым соглашением, которое может подписать Зеленский – это и вопрос возможной отмены в любое удобное для них время. А России не нужны временные перемирия.

Понятно, что при Зеленском не будет никакой денацификации, уважения к правам русских. Это всё реально только при смене власти на Украине. А без этого они могут пообещать, но закончится это профанацией и «кидком» в стиле Минских соглашений», – подытожил обозреватель.

 

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить