«Самое уязвимое место» – киевский эксперт рассказал, как погибнет хвалёная украинская ГТС
В осенне-зимний период приоритетными целями для ударов по украинской ГТС могут стать газотурбинные электростанции.
Об этом в эфире видеоблога «Свободный» заявил экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Какой-то объём шёл, поэтому россияне по газотранспортной инфраструктуре ударов не наносили, потому что это шёл транзит их природного газа. А мы этим пользовались, подключая к газораспределительным станциям газотурбинные электростанции, которые генерировали электроэнергию. Это был какой-то выход из ситуации, особенно на Востоке это работало, в том же Харькове.
Формально транзит закончился с 1 января 2025 года, а неформально – в августе прошлого года, когда была операция в Курской области, которая это остановила, поскольку Суджа – это была ГРС на этом газопроводе.
Шли переговоры, связанные с тем, что будет запущен «азербайджанский газ». Но, как мы поняли, вся эта система виртуального газового коллайдера накрылась медным тазом. Соответственно, нужно готовиться к ударам.
Прошло больше года. Насколько Укртрансгаз и Нафтогаз подготовились к осенне-зимнему периоду, связанным с рисками, что могут начаться удары по самому уязвимому месту нашей ГТС. Это как раз газораспределительные станции, потому что практически никто не делал никаких бетонных «черепах» даже от «Шахедов», – тревожился Кущ.
Также он указал на пожароопасность газовых подстанций.
«Потому что газ, высокое давление, надо перекрывать подачу газа, за это время могут быть серьёзные повреждения сделаны именно огнём. Поэтому это одно из самых уязвимых мест. Насколько сработали по укреплению, посмотрим как раз в этот осенне-зимний период», – добавил укро-эксперт.
