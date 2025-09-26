Оторванное от России Приднестровье является идеальным местом для военных провокаций нацистского Киева и фашистской Молдовы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил завотделом Института стран СНГ Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Посол Украины в Молдавии не скрывает, что для ВСУ очень важны боеприпасы, расположенные на территории Приднестровья. Там находится самый большой арсенал со времён Второй мировой. И есть мнение, что не всё там устаревшее. И может пополнить ВСУ», – сказал Скориков.

«В районе Одессы сосредотачиваются военные Британии и Франции. Бывший президент Молдавии уже прямо говорит, что Санду готовоит беспорядки в Приднестровье, и возможно даже попытку военной реинтеграции. Да и сами представители режима Санду не стесняются в словах.

«В 2022 году, когда начинали СВО, было очевидно, что Украина готовится к силовому захвату Донбасса. Здесь всё то же самое, только проблема усугубляется тем, что ПМР не граничит с Россией никак.

А противостоять ВСУ армия ПМР явно не может. И если будет согласование между армией Молдавии и ВСУ, то судьба Приднестровья незавидна, как бы мы ни грозили «Орешником» Кишинёву и Киеву.

Начало этой операции будет зависеть от положения на донецком фронте. Если ВСУ начнут сыпаться, отступать, то ничто не мешает Западу активировать в самом тлеющем регионе опцию второго фронта против России.

СВР говорит, что это может быть приурочено к выборам в Верховный совет Молдавии. Тем более что Молдавия – это не член НАТО, нет речи о пятой статье», – подытожил он.