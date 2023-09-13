«Счастливого конца не будет, жертв слишком много»: Карасев требует изменить подходы к войне

Анатолий Лапин.  
13.09.2023 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


В условиях, когда военного решения конфликта на Украине нет, и он переходит в затяжную фазу, киевскому режиму нужно изменить подходы к войне, сохранив жизни населения.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях, когда военного решения конфликта на Украине нет, и он переходит в затяжную...

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«Надо менять подходы к войне, перезагрузить войну. Никто же не говорит о том, чтобы признать поражение или чтобы закончить войну на сегодняшний день и оставить территории – не об этом же речь. Поменять подходы к войне, больше делать ставку на дипломатию, на стратегическое терпение, на то, что это – игра в долгую.

Не война вдолгую, а игра вдолгую – это разные вещи. Сохранить страну, сохранить страну, сохранить людей, сделать страну геополитически более мощной. Мы же военное поражение не потерпели», – сказал эксперт.

«Даже если было военное поражение, оно не означает геополитическое поражение. Геополитически мы остаемся, мы субъектны, нас знают, уважают. И надо это удержать. Не загубить то, что мы приобрели. Да, мы потеряли территорию, но мы же многое и приобрели с точки зрения дипломатии, имиджа страны в мире, вообще авторитета…

Не все решается войной. Если нет военного решения в ближайшее время, или оно имеет большую цену с точки зрения ресурсов, сверхнапряжения геополитического, жертв. Ну сам же президент говорит, что это не будет счастливый конец. Он почему так говорит? Потому что понимает – жертв много», – заявил Карасев.

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