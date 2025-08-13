Сергей Михеев: Возможна провокация масштаба «Бучи» – но уже в Европе
Ничего не будет удивительного, если в самое ближайшее время на Украине или даже в Европе произойдёт масштабная кровавая провокация с целью обвинить Россию и сорвать саммит на Аляске.
Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже если по российской территории будет нанесён какой-то серьёзный удар, я думаю, что Путин не отменит встречу.
Другой вопрос, на кого можно повлиять – это на Трампа. Можно устроить что-то вроде очередной Бучи на Украине и поднять страшный вой. Смотрите, Россия устроила кровавую резню, или русские устроили какой-то кровавый удар по больнице, и как же после этого Дональд Трамп может встречаться с Путиным?» – смоделировал ситуацию эксперт.
«Это вполне реальная в эти дни угроза. И она может случиться или на Украине, что максимально вероятно, или даже в Европе. Но с Европой посложнее, потому что нужно расследовать, а на Украине можно все следы похоронить. Как это было с Бучей, как это было с расстрелом «небесной сотни» в 2014 году», – добавил Михеев.
