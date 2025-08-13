Сергей Михеев: Возможна провокация масштаба «Бучи» – но уже в Европе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ничего не будет удивительного, если в самое ближайшее время на Украине или даже в Европе произойдёт масштабная кровавая провокация с целью обвинить Россию и сорвать саммит на Аляске.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже если по российской территории будет нанесён какой-то серьёзный удар, я думаю, что Путин не отменит встречу. Другой вопрос, на кого можно повлиять – это на Трампа. Можно устроить что-то вроде очередной Бучи на Украине и поднять страшный вой. Смотрите, Россия устроила кровавую резню, или русские устроили какой-то кровавый удар по больнице, и как же после этого Дональд Трамп может встречаться с Путиным?» – смоделировал ситуацию эксперт.