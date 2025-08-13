Сергей Михеев: Возможна провокация масштаба «Бучи» – но уже в Европе

Максим Столяров.  
13.08.2025 13:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 822
 
Дзен, Политические диверсии, Украина


Ничего не будет удивительного, если в самое ближайшее время на Украине или даже в Европе произойдёт масштабная кровавая провокация с целью обвинить Россию и сорвать саммит на Аляске.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ничего не будет удивительного, если в самое ближайшее время на Украине или даже в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже если по российской территории будет нанесён какой-то серьёзный удар, я думаю, что Путин не отменит встречу.

Другой вопрос, на кого можно повлиять – это на Трампа. Можно устроить что-то вроде очередной Бучи на Украине и поднять страшный вой. Смотрите, Россия устроила кровавую резню, или русские устроили какой-то кровавый удар по больнице, и как же после этого Дональд Трамп может встречаться с Путиным?» – смоделировал ситуацию эксперт.

«Это вполне реальная в эти дни угроза. И она может случиться или на Украине, что максимально вероятно, или даже в Европе. Но с Европой посложнее, потому что нужно расследовать, а на Украине можно все следы похоронить. Как это было с Бучей, как это было с расстрелом «небесной сотни» в 2014 году», – добавил Михеев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить